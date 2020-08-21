21 Ağustos Cuma Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları

günlük burç yorumları 21 Ağustos Cuma burç yorumları merak ediliyor. İşte 21 Ağustos Cuma 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk 21 Ağustos Cuma 2020
Kararlarınız değişebilir! 21 Ağustos günlük burç yorumları!
Günlük burç yorumlarının hayata etkisi araştırılıyor. Boğa burcu organizasyon havasında, Yengeç burcu için evle ilgili konular ön plana çıkıyor. 21 Ağustos 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları sizlerle...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Sabah saatlerinde Ay Başak burcunda ilerliyor olacak. Saat 12.16'da karşıt burcun olan Terazi burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerin öne çıkacak.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Dikkatli bir şekilde işlerini organize ettiğin bir gündesin. Günün ikinci yarısında çalışma arkadaşların arasında arabuluculuk yapman gerekebilir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Cuma günü boyunca aşk ilişkilerinde şartları zorlayabilirsin. Partnerinle her iki tarafında istediğini kabul ettirmeye çalışacağı bazı konuşmalarınız olabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Cuma sabah saatlerinde saat 06.37 ile 12.16 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin. Evinle ilgili konular günün ikinci yarısında öne çıkıyor olacak.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: İletişiminin önemli hale geleceği cuma günü kardeşlerin arasında arayı bulmaya çalışabilirsin. Hedeflerinde kararlı olacağın bir tavır içerisindesin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Güzellik bakımlarına harcamalar yapmaktan keyif alacağın bir gün. İstediklerini ulaşmak konusunda hırslı davranabilirsin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Ay 21 Ağustos cuma günü saat 12.16 civarında senin burcuna geçiş yapacak. Güzellik ve estetik bakımlarına vakit harcayabilirsin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Rüyalarının önemli hale geleceği cuma günü boyunca yoğun ve derin duygular içerisinde olabilirsin. Şartları zorlayarak istediklerini kolaylıkla elde edebileceğin bir gündesin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Sosyal çevrenden kişilerle iletişiminin yüksek olacağı cuma günü zarafet ve güzellik temaları öne çıkıyor olacak. Fiziksel görüntünle ilgilenebilirsin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Duygusal kontrolünün yüksek olduğu cuma günü boyunca alman gereken sorumluluklar adına da önem arz eden bir gün.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Kariyer hayatınla ilgili konularda dikkatli ve disiplinli davranacağın bir süreçtesin. Saat 12.16'ya kadar yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin. Zira Ay boşlukta ilerliyor olacak.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: İçgüdülerinle hareket edebilirsin. Dikkatini estetik ve bakım ile ilgili konulara verebilirsin.
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