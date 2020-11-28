0
0
0
0
13
0
0
0

2021 Yılı Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu

2021 Yılı Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranının yüzde 9.11 olduğunu açıkladı.

2021 Yılı Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu
28 Kasım 2020 Cumartesi 15:27

2021 Yılı Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu

2021 Yılı Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranının yüzde 9.11 olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılındaki vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranını Resmi Gazete'de yayımladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu.

Bu oran 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

esmi Gazete'de yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber