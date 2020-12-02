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2020 yılının en iyi 10 filmi belli oldu! Zirvede First Cow yer alıyor

Bu yıl koronavirüs nedeniyle zamanının çoğunu evde geçiren kişilerin yaptığı aktivitelerden birisi de film izlemek oldu. Time dergisi de 2020 yılının en iyi 10 filmini açıkladı. Time dergisi 2020 sineması için 'erişilebilirlik ve kalite açısından salgına rağmen bir zenginlik yılıydı' değerlendirmesini yaparak yılın en iyi filmlerini seçti. Listenin zirvesinde First Cow filmi yer alıyor. İşte 2020'nin en iyi 10 filmi...

2020 yılının en iyi 10 filmi belli oldu! Zirvede First Cow yer alıyor
02 Aralık 2020 Çarşamba 23:21
Time dergisi 2020 yılının en iyi 10 filmini açıkladı. Bu yıl film izlemek sinema salonlarında olmasa da evde sıkça yapılan aktivitelerden birisi oldu. Time dergisi de 2020 yılının en iyi 10 filmini belirledi. 2020 sineması için 'erişilebilirlik ve kalite açısından salgına rağmen bir zenginlik yılıydı' değerlendirmesini yapan Time’a göre bu yılın en iyi filmi First Cow oldu.

Kelly Reichardt’ın yönetmen koltuğunda oturduğu First Cow filminde Reichardt ve Jonathan Raymond'un “The Half Life” romanına dayanan hikaye beyazperdeye aktarıldı. Listenin ikinci sırasında ise Alexander Nanau’nun yönetmenliğini yaptığı Collective filmi yer alıyor. Collective filmi Romanya belgesel filmidir ve 93. Akademi Ödüllerinde En İyi Uluslararası Uzun Metrajlı Film seçilmiştir. İşte listenin tamamı...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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