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20 Nisan Salı 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

20 Nisan Salı günlük burç yorumları! Astroloji nedir? Bugün Şans hangi burcun yanında Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özellikleri neler? Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.

20 Nisan Salı 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?
19 Nisan 2021 Pazartesi 21:14

Ay'ın ilk dördün fazında ilerlemesi 20 Nisan 2021 burç yorumlarını etkileyecek. Günlük burç yorumları yeni projelerin bu aralar duyurulması gerektiğine dikkat çekiyor. 20 Nisan Salı günü İkizler burcu ani karar alabilir, Balık burcunun sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. İşte 20 Nisan Salı burç yorumları...

20 Nisan Salı burç yorumları araştırılıyor. Günlük burç yorumları hayata dair her konu hakkında fikir veriyor. 20 Nisan Salı günü İkizler burcu ani karar alabilir, Balık burcunun sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Yengeç burcu ise parasal konulara odaklanabilir. Ay 20 Nisan Salı günü saat 09.10 sonrasında Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. Saat 03.03 ile 09.10 arasında Ay boşlukta olacak. Yeni ay zamanı başlattığımız projelerimizi Ay'ın ilk dördün fazında ilerlediği bugünlerde duyurmamız adına uygun bir süreçteyiz. Zorlayıcı enerjilerin olduğunu unutmamızda fayda var. Dolayısıyla ani kararlar almaktan imtina etmeliyiz. İşte 20 Nisan 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 20 Nisan Salı günü saat 09.10 sonrasında Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. Saat 03.03 ile 09.10 arasında Ay boşlukta olacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. İçgüdülerine güvenmen gereken bir gündesin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Zorlayıcı enerjiler var bugün. Dolayısıyla ani kararlar almaktan imtina etmelisin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay bugün senin burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. Parasal konulara odaklandığın bir gündesin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Akşam saatlerinde istemediğin kişilerle görüşmek durumunda kalabilirsin. İletişim adına uygun bir gün değil.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Sabah erken saatlerde patlayıcı, yüksek oktavlı enerjiler içinde olman mümkün. Dönülmez kararlar vermeden önce daha sakin durup düşünmelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal çevrenle birlikte olacağın bir gündesin. Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeniayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay Aslan burcuna geçiyor bugün, kariyer konuların ön plana çıkıyor olacak.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Harcamalarını dikkatli yönetmelisin bugünlerde. Yeni ay zamanı başlattığın projelerini Ay'ın ilk dördün fazında ilerlediği bugünlerde duyurman adına uygun bir süreçtesin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Günün ikinci yarısında kısıtlı bazı koşullar içinde kalmak ya da annenle aranda bir tartışma yaşanması olası gözüküyor. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde daha çok kendi alanında kalmak sana iyi gelebilir. Ay Aslan burcuna geçiyor ikili ilişkilerin ön planda.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Gece saatlerinde partnerinle arandaki beklenmedik bir konuda konuşmalarınız ileriye dönük bir hal alabilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla önem vermen gereken günlerdesin.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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