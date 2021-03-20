20 Mart Cumartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

20 Mart 2021 burç yorumları herkese farklı şekilde etki ediyor. 20 Mart Cumartesi günü Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Güneş bugün Koç burcuna geçiyor. İştahımız bugün akşam çok artabilir. Akşam saatlerinde alacağımız haberlerin doğruluğundan emin olmalıyız. 20 Mart Cumartesi günü Akrep burcu hayal kırıklığı yaşayabilir, Boğa burcunu parasal meseleler bekliyor. İşte 20 Mart günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

20 Mart Cumartesi günü Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Güneş bugün senin burcuna geçiyor.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Cüzdanını ilgilendiren meselelerde plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yüksek eğitim alıyorsan bununla ilgili çalışmalar yapmak ve bilgi toplamak isteyebilirsin. Ailenle ilişkilerin bugün daha uyumlu akacaktır.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Cumartesi günü boyunca grup çalışmaları içerisinde olabilirsin. Akşam saatlerinde doğru etrafındakilerle ilişkilerinde daha temkinli hareket etmelisin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın İkizler burcunda olacağı cumartesi günü boyunca meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla olan iletişimin ön plana çıkıyor. Alacağın haberlerin doğruluğundan emin olmalısın.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olacağın günlerdesin. Akşam saatlerinde hayal kırıklıkların artabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay karşıt burcunda ilerlemesine devam ediyor. İkili ilişkilerin vurgulanıyor. Ani kararlar vermekten uzak durmalısın.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çalışma arkadaşların ile yoğun bir iletişim içerisinde olacağın bir cumartesi günü seni bekliyor. Sağlığınla ilgili konulara özen göstermelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Çocuklarınla birlikte arkadaşça vakit geçirmek isteyebilirsin. Onların eğitimleri ile ilgili konulara zaman ayırmak önemli hale gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Yeni bir işe başlamak istiyorsan bununla ilgili bilgi toplaman gerekebilir.