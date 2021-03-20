20 Mart Cumartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

20 Mart Cumartesi günlük burç yorumları! Astroloji nedir? 20 Mart Cumartesi 2021 günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız. Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.
20 Mart 2021 burç yorumları hayata dair her alanda ön bilgi veriyor. 20 Mart Cumartesi günü Akrep burcu hayal kırıklığı yaşayabilir, Boğa burcunu parasal meseleler bekliyor. Günlük burç yorumları maddi ve manevi konularda en güncel hâliyle haberimizde...
20 Mart 2021 burç yorumları herkese farklı şekilde etki ediyor. 20 Mart Cumartesi günü Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Güneş bugün Koç burcuna geçiyor. İştahımız bugün akşam çok artabilir. Akşam saatlerinde alacağımız haberlerin doğruluğundan emin olmalıyız. 20 Mart Cumartesi günü Akrep burcu hayal kırıklığı yaşayabilir, Boğa burcunu parasal meseleler bekliyor. İşte 20 Mart günlük burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
20 Mart Cumartesi günü Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Güneş bugün senin burcuna geçiyor.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Cüzdanını ilgilendiren meselelerde plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Yüksek eğitim alıyorsan bununla ilgili çalışmalar yapmak ve bilgi toplamak isteyebilirsin. Ailenle ilişkilerin bugün daha uyumlu akacaktır.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Cumartesi günü boyunca grup çalışmaları içerisinde olabilirsin. Akşam saatlerinde doğru etrafındakilerle ilişkilerinde daha temkinli hareket etmelisin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Ay'ın İkizler burcunda olacağı cumartesi günü boyunca meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla olan iletişimin ön plana çıkıyor. Alacağın haberlerin doğruluğundan emin olmalısın.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olacağın günlerdesin. Akşam saatlerinde hayal kırıklıkların artabilir.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Ay karşıt burcunda ilerlemesine devam ediyor. İkili ilişkilerin vurgulanıyor. Ani kararlar vermekten uzak durmalısın.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Çalışma arkadaşların ile yoğun bir iletişim içerisinde olacağın bir cumartesi günü seni bekliyor. Sağlığınla ilgili konulara özen göstermelisin.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Çocuklarınla birlikte arkadaşça vakit geçirmek isteyebilirsin. Onların eğitimleri ile ilgili konulara zaman ayırmak önemli hale gelebilir.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Yeni bir işe başlamak istiyorsan bununla ilgili bilgi toplaman gerekebilir.