20 Ağustos Perşembe Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları

günlük burç yorumları 20 Ağustos Perşembe burç yorumları merak ediliyor. İşte 20 Ağustos Perşembe 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk 19 Ağustos Çarşamba 2020
Yeni ay sonrasında günlük burç yorumları nasıl olacak?
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 20 Ağustos Perşembe günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Sürpriz mesajlar seni mutlu edebilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Aslan burcundaki yeni ay sonrasında gökyüzü enerjileri hayli yoğun olacak. Özel ilişkilerinde güzel ve seni mutlu edecek gelişmeler var.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: İletişiminin güçlü olduğu birisinden alacağın bir teklif seni sevindirecek. Ay Jüpiter üçgen açısının etkisiyle çevrendekilere karşı anlayışlı olacağın bir gündesin.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Cömert bir günündesin. Harcamalarını yaparken dikkatli olmalısın. Akşam saatlerinde görüştüğün insanlar seni doğru yönlendirmeyebilir.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Çarşamba günü burcunda gerçekleşen yeni ay sonrasında gerçekleştirmek istediğin yenilikler için cesaretin yerinde olacaktır. Ancak Ay'ın Hilal fazını beklemende fayda var.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: 20 Ağustos Perşembe günü Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Düzen konularına önem vereceğin gün içinde senin için önemli bir kadın figüründen destek görebilirsin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: İkili ilişkilerinde özel durumlar gün içerisinde yaşanabilir. Akşam saatlerinde görüşmelerine dikkat etmelisin. Seni yanıltmaya çalışacak insanlar olabilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Arkadaş çevrenden kişilerle olan ilişkilerin öne çıkıyor. Hayatınla ilgili yeni düzenlemeler yapmak isteyeceğin durumlar gün içinde kendini gösterecek.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Cömert insanlar ile görüşmelerin bugün akşam üstüne doğru öne çıkabilir. Akşam saatlerinde görüştüğün insanlara dikkat etmen de fayda var.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Fazla cömert tavırların ay sonunda seni zorlayabilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Ortak paylaşımlarınla ilgili konularda birtakım düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Zihinsel olarak aktif bir gündesin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: İkili ilişkilerinde bir şeyleri düzene sokmak isteyebilirsin. Akşam saatlerinde görüşmelerine dikkat etmelisin. Yanıltıcı olabilir.
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