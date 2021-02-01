2 Şubat Salı Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

2 Şubat 2021 burç yorumları hayata dair yol gösteriyor. Günlük burç yorumları kimler için güzel haber veriyor? Başak burcu parasal konulara adım atabilir, Yay burcu destek alabilir. Akrep burcu ise rüyalarından mesaj alabilir. 2 Şubat 2021 Salı günü Ay tüm gün Terazi burcunda ilerliyor olacak. Ay Jüpiter kare açısının etkisi ile iştahımız artabilir. Küçülen ay fazında ilerleyen Ay işlerimizle ilgili güzel sonuçlar almamızı destekliyor. Güneş ile Ay üçgen açısının keskinleşeceği öğleden sonra özel ilişkilerimizde uyumu yakalıyor olacağız. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 2 Şubat 2021 burç yorumları haberimizde...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

2 Şubat 2021 Salı günü Ay tüm gün Terazi burcunda ilerliyor olacak. Ay Jüpiter üçgen açısının etkinleşeceği sabah saatlerinde bir kadın figüründen olumlu destekler alabiliriz.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Küçülen ay fazında ilerleyen Ay yaptıklarını sunman açısından sana bir fırsat sunuyor. Güneş ile Ay üçgen açısının keskinleşeceği öğleden sonra özel ilişkilerinde uyum yakalıyor olacaksın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay tüm gün Terazi burcunda ilerliyor olacak. Çocuklarınla ilgili konulara odaklandığın ve uyumlu enerjilerin hâkim olduğu bir gündesin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay'ın Terazi burcunda ilerleyeceği salı günü boyunca evinle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Eşinle aranda uyumlu enerjiler moralini yükseltecek.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Küçülen ay fazında ilerleyen Ay işlerinle ilgili güzel sonuçlar almanı destekliyor. Kardeşlerin arasında arabuluculuk yapman gereken durumlar ortaya çıkabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Parasal konularda adımlarını atarken Merkür’ün retro olduğunu unutmadan dikkatli bir şekilde işlerini planlaman gereken bir süreçtesin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

2 Şubat salı günü Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca uyumlu enerjiler ilişkilerinde uyum yakalayabileceğin etkileri sana sağlıyor olacak.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugün yapmak istediklerin için gereken cesareti kendinde buluyor olacaksın. Rüyalarınla gelen farkındalıklar yaşayabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

İkili ilişkilerinde partnerinden alacağın destek bugün seni çok mutlu edecek. Sosyal çevrenle ilgili konularda gün boyunca seni meşgul edebilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sabah saatlerinde bir kadından alacağın destek var. Dışarıda kendini göstermek ve çevrenle vakit geçirmek istediğin bir gündesin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Rüyaların öne çıkabilir. Yurtdışı ile ilgili olan biriysen Salı günü boyunca güzel gelişmeler meydana gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay Jüpiter kare açısının etkisi ile iştahın artabilir. Küçülen ay fazında ilerleyen Ay işlerinle ilgili güzel sonuçlar almanı destekliyor.