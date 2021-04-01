2 Nisan Cuma 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

2 Nisan 2021 burç yorumlarını en güncel hâliyle sizler için hazırladık. 2 Nisan Cuma günü Başak burcunun kararlarına dikkat etmesi gerekiyor, Boğa burcunu birtakım gerginlikler bekliyor. Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Bugün saat 09.04'te kesinleşecek olan Merkür ile Plüton arasındaki destekleyici açı düşündüklerimizi yerine getirmemiz açısından güzel çalışabilir. Akşam saatlerinde sinirsel gerginliklere dikkat etmeliyiz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Yurt dışı ile ilgili konularda önemli görüşmelerin olabilir. Akşam saatlerinde sinirsel gerginliklerine dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Cuma günü saat 09.04'te kesinleşecek olan Merkür ile Plüton arasındaki destekleyici açı düşündüklerini yerine getirmen açısından güzel çalışabilir. Özel ilişkilerinde gerginliklere dikkat etmelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay cuma günü boyunca karşıt burcunda ilerliyor. Partnerin ile olan ilişkilerine günün ikinci yarısında dikkat etmelisin zira gökyüzünde zorlayıcı enerjiler var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ofis arkadaşlarınla olan görüşmelerinde Cuma günü sinirli bir tutumla olayları istemediğin boyutlara taşımaktan imtina etmelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

İştahının yüksek olacağı gün boyunca diyetini uygulamakta zorlanabilirsin aynı zamanda bugün sinirsel gerginliklerin de bilhassa akşam saatlerinde söz konusu olabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Evinle ilgili konularda öfkeyle kararlar vermekten uzak durmalısın. Gün boyunca yoğun enerjiler var.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Yakın çevrenle aranda yanlış anlaşılmaların söz konusu olabileceği bugün iletişimine dikkat etmen gerekiyor. Ani kararlar vermekten uzak durmalısın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ödemelerini planlarken gerginliklerin söz konusu olabilir. Sözlerini söylemeden önce iki kere düşünmen iyi olacaktır.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla özen gösteriyor olacaksın.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Arkandan dönen işlere dikkat etmen gereken bir gün. Yakınlarının sadakatsizliği ile sınanabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Arkadaşlarınla ilgili asılsız dedikodulara kulak asmamalısın. Fazla hoşgörü beklentisinde olman insanları yorabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

İkili ilişkilerinde görüşmeler adına uygun bir gün değil. Kariyerinle ilgili bazı konulara kafanı fazlaca takabilirsin. İşlerin açısından yoğun bir gün olabilir.