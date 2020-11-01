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2 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

2 Kasım Pazartesi günlük günlük burç yorumları 2 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 2 Kasım Pazartesi günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündemi 2 Kasım Pazartesi günlük burçlar

2 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları
01 Kasım 2020 Pazar 17:13

Burçlar kasım ayına nasıl başlayacak? 2 Kasım Pazartesi 2020 burç yorumları

Kasım ayının ilk burç yorumları kamusaati tarafından kaleme alındı. Hangi burç kasıma nasıl başlayacak? İşte 2 Kasım 2020 burç yorumları...

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KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 1 Kasım günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor. Akşam saatlerinde sınırlandırılmalara maruz kalabilirsin.

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BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay Pazar günü boyunca senin burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde iştahın açık olabilir. Günün büyük bir bölümünde uzak akrabalarından aldığın bir destek seni mutlu edecek.

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İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Motivasyonun gün boyunca yüksek olabilir. Sabah erken saatlerde yalnız başına kalmak sana iyi gelebilir. Hastanelerle ilgili işlerin varsa yolunda gidebilir.

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YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sosyal çevrende görüştüğün insanlardan destek alıyorsun. Bununla birlikte eşinle aranızdaki buzların erimesi de moralini yükseltebilir.

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ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Toplum önünde gözükmekten hoşlandığın bir gündesin. İşlerinle ilgili istikrar yakalamak istiyor olabilirsin.

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BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Eşinin ailesi ile arandaki bir tartışma Pazar günü bilhassa akşam saatlerinde can sıkıcı olabilir. Ay Boğa burcunda ilerliyor. Haliyle iştahın açık olabilir.

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TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Görüştüğün insanların dürüstlüğünden emin olacağın bir gün. Konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin. İkili ilişkilerinde akşam saatlerinde çekişmeler yaşanabilir.

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AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Ay karşıt burcun Boğa burcunda ilerliyorken ikili ilişkilerine daha çok yöneliyor olacaksın. Dolunay sonrasında gerginliklerimiz olabilir.

9/ 15

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Parasal konularda Pazar günü boyunca seni mutlu edecek güzel destekler var. Sağlığınla ilgili konular hassaslaşabilir. Akşam saatlerinde gerginliklere dikkat etmelisin.

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OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Aşk hayatına konsantre olacağın bugün akşam sınırlandırılmalara maruz kalabilirsin. Sportif faaliyetler için motivasyonun yüksek. Hobilerine zaman ayırman iyi olacaktır.

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KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Yaşadığın alanla ilgili konularda yeniden değerlendirmeler yapman yerinde olacaktır. Konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin.

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BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin. Günün ikinci yarısında ikili ilişkilerinde tartışmalara dikkat. Gece saatleri meditasyon için uygun olabilir. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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