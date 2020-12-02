2 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları her gün düzenli olarak yayınlanıyor ve burcunuza ait analizleri sizlere sunuyor. Bugün Boğalar ailevi ilişkilerle ilgilenirken, İkizler parasal konularda kendini dağıtabilir. İşte 2 Aralık 2020 burç yorumları...

2 Aralık 2020 günlük burç yorumları siz değerli okurlarımız için bir araya getirildi. Çarşamba günü bazı burçlar için şans kapısını aralarken bazıları için ise gün oldukça karmaşık geçecek. İşte 2 Aralık burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

2 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 06.33'te Ay İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. Ailevi ilişkiler sabah saatlerinden itibaren önem kazanıyor olacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay’ın Yengeç burcuna geçeceği çarşamba günü özel ilişkilerindeki görüşmeler öne çıkıyor. Ailevi konularda önemli gelişmeler akşam saatlerinde söz konusu olabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Parasal konularda fazla tutucu davranabilirsin. Sabah saat 06.33’e kadar yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Fiziksel sağlığın ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Daha çok kendinle ilgili konulara yöneleceğin Çarşamba günü hassas enerjiler altında olabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay arka alanında ilerliyorken geçmişte kalan günlere olan özlemin artabilir. Duygusal açıdan hassas bir günündesin. Akşam saatleri görüşmelerin adına uygun enerjiler var.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Sosyal çevre ile ilişkilerinin sıcak bir şekilde seyredeceği gün içerisinde aşk hayatında gerçeklerden kaçmaya meyilli olabilirsin. Ayın burç değiştirmesinden ötürü değişken enerjiler altında olabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal statünü ilgilendiren konularda önemli bir teklif alabilirsin. Ailevi konuları da çok fazla önemsediğin bir gündesin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Yurt dışı ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde enerjin hayli yerinde. Önemli görüşmelerini akşam saatlerine almalısın.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Miras veya benzeri bir konuda beklediğin bir haber gelebilir ve beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Hassas enerjilerin yüksek olduğu bugün bir erkekten alacağın haber seni sarsabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çarşamba günü saat 06.33’te Ay karşıt burcun olan Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. İkili ilişkilerindeki görüşmelerini akşam saatlerine alman iyi olacaktır.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Günlük işlerinin öne çıktığı bugün evcil hayvanlarının bakımı ile ilgilenmen gerekebilir. Akşam saatlerinde görüşmelerini düzenleyebilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Romantik ve hassas bir günündesin. Bilhassa aşk hayatın ile ilgili konularda karşı tarafla olan görüşmelerini akşam saatlerine alman iyi olacaktır.