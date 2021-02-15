19 Şubat Cuma 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

19 Şubat Cuma günlük burç yorumları! Astroloji nedir? 19 Şubat Cuma 2021 günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 19 Şubat Cuma günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız. Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü ( 19 Şubat 2021 Cuma) yorumlarına bakalım.

Koç ve Yükselen Koç:Bugün ve yarın… Hayata en tepeden baktığın noktada… Disiplin, sorumluluk ve mantık hep ön planda… Ay, kariyer hedeflerin konusunda desteklerini sunuyor. Kendi hedef çizelgen doğrultusunda, başlattığın projelerde önemli yol kat edebilir, sunumlarını başarıyla yönetebilirsin. Dikkat ve disiplin gerektiren işlerini rahatlılıkla çözebilirsin.

Boğa ve Yükselen Boğa:Bugün ve yarın… Uzak diyarlardan, kendine yabancı kaynaklardan besleyebilir Ay seni… Ve sen kendini kendine daha yakın bulabilirsin… Ay, özellikle yurt dışı çalışmaların, ülke dışı seyahatlerinle seni meşgul edebilir. Bugün çalışma modelin içinde dış ticaret ağırlık kazanabilir. İhracat-ithalat konusunda ertelediğin projeleri hayata geçirmek için adım atabilirsin.

İkizler ve Yükselen İkizler:Bugün ve yarın…Zaten dünden kalan bugüne aynı sorunlar… Fakat bu sefer Ay’ın da katılımıyla birlikte mali tablolarını ferah ferah kontrol edebilirsin. Finansal kaynaklarını doğru kullanma, bütçeni dengeleme konusunda planlar yapabilir. Bir de kendi kaynaklarını doğru kullanma konusu var üzerinde önemle durman gereken… Kendini yapılandırmanın yollarını bulabilirsin… Kendini dönüştürmenin, kendini doğru ifade edebilmenin yollarını bulabilmek için harekete geçmelisin…

Yengeç ve Yükselen Yengeç:Bugün ve yarın… Ay’ın şavkı biraz da ikili ilişkilerin konusunda dikkatini yöneltmeni istiyor. Her ne kadar hayat arkadaşın sorunlarıyla ilgilenmeni istese de, sen bugünü kabuğuna çekilerek yaşamayı tercih edebilirsin. Belki biraz yalnız kalmak isteyebilir, kendini dünyana çekilmek isteyebilirsin.

Aslan ve Yükselen Aslan:Bugün ve yarın… Annenle daha fazla ilgilenecek gibi görünüyorsun. Tüm bu yorgunlukların sana kemik ağrısı, boyun tutulması olarak dönmemesi için dikkat et. Yanlış hareketlerde bulunma. Bir de temizlik yaparken doğal deterjanlar kullanmaya özen göster.

Başak ve Yükselen Başak: Bugün ve yarın… Hani kalabalıkların arasında yalnızlık deyimi vardır ya. Bugün kendini herkesten ve her şeyden izole hissedebilirsin. Kimsenin seni anlamadığından dem vurabilirsin. Biraz ürkek ve çekingen davranışlar sergileyebilirsin. Dış dünyaya perdelerini kapatma ama… Dışarıya çıkmaya zorla kendini… Belki açık havada yürüyüş iyi gelebilir sana.

Terazi ve Yükselen Terazi:Bugün ve yarın… Ay tüm gün köklerine davet ediyor seni. Ailen ve yaşadığın evle ilgili konular ana gündem madden. Baba ya da yaşamındaki otorite figürüyle ilgili gözden geçirmen konular gündeme gelebilir.

Akrep ve Yükselen Akrep:Bugün iletişim diline biraz özen göstermelisin. Emir kipli cümle yapından biraz daha sıyrılıp karşı tarafı dinlemeye yönelik bir iletişim dili geliştirmeye ne dersin? En azından bugüne özel böyle bir deneyim hoş olmaz mı?

Yay ve Yükselen Yay:Bugün ve yarın… Karşına çıkabilecek olaylar ve durumlar sonucu şu soruyu sorabilirsin: “ Acaba tüm bunlara değer mi ?” Değerli olma, değer görme… Yol haritanın alt yapısını bu sorunun yanıtıyla oluşturabilirsin.

Oğlak ve Yükselen Oğlak: Bugün ve yarın… Herkes ne yaşarsa yaşasın ama bak Ay sana yeni ayın olanaklarını sunuyor. Diyor ki sana kendine çekidüzen ver… Kendini yenile… Kendin için bir şeyler yap. Mesela alışverişe çık. Kendine odaklanmak için ideal bir gün. Görünümünle ilgili ufak değişikliklere gitmek isteyebilirsin. Soğuk havalarda cildine biraz daha özen göstermelisin.

Kova ve Yükselen Kova:Anne, anne olmak, annelik yapmak. Bugünün ve yarının ana teması. Bazen çatışmalar huzursuzlukları da beraberinde getiriyor. Ama bir düşün bakalım bu çatışmanın, fikir ayrılılıkların altında hangi neden yatıyor? Sen yeterince dürüst davranırsan, sorumluluklarını bilirsin böyle çatışmalı, yüksek sesli tartışmaların muhatabı olmazsın. Hayat çok basit. Onu karmaşık hale sen getirme.

Balık ve Yükselen Balık:Bugün ve yarın…Arkadaşlarınla ilgili konularda bir çözüm ortağı gibi çalışabilirsin. Arkadaşların yaşadıkları ve kendi açılarından olumsuz gördükleri olayları seninle paylaşmak isteyebilir ve senden doğru bir “yönlendirme” bekleyebilir.