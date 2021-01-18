19 Ocak Salı Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

19 Ocak 2021 burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. 19 Ocak Salı günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor. İkili ilişkilerimizdeki gerginliklere özellikle öğle saatlerinde gerginliklere dikkat etmeliyiz. Akşam saatleri görüşmeler adına daha destekleyici olacaktır. Güneş bugün saat 23.40’da Kova burcuna geçiş yapacak. Koç burcunda sağlık konuları gündeme gelecek, Boğa burcunda gerginlikler yaşanabilir. Günlük burç yorumları gökyüzü ve gezegenlerin hareketlerine göre hazırlandı. İşte 19 Ocak 2021 burç yorumları...

19 OCAK 2021 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

19 Ocak Salı günü Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Sağlığınla ilgili hassasiyetlerin söz konusu olabilir.

19 OCAK 2021 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyorken ikili ilişkilerinde öğle saatlerinde gerginliklere dikkat etmelisin. Akşam saatleri görüşmelerin adına daha uygun olacaktır.

19 OCAK 2021 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay’ın Koç burcunda ilerleyeceği bugün arkadaşlarınla ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Bazı konularda bencil davranabilirsin.

19 OCAK 2021 YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugün hedeflerin ile ilgili öne çıkmak ve kendini göstermek isteyebilirsin. Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde gerginliklerin söz konusu olabilir.

19 OCAK 2021 ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Yayıncılık gibi bir iş ile uğraşıyorsan sıcak gelişmeler gündeme gelebilir bugünlerde. Uzak akrabalarınla ilgili meşguliyetlerinin olabileceği bir zaman dilimindesin.

19 OCAK 2021 BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği Salı günü bir miras meselen varsa bunlarla ilgili birtakım gelişmeler yaşanabilir. Keyif alacağın işlerle ilgilenmek kafanı boşaltman adına iyi olabilir.

19 OCAK 2021 TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Evliliğinle ilgili ters giden bir şeyler varsa bugünlerde öne çıkıp bu sorunu çözmeye çalışman doğru olacaktır. Bilhassa akşam saatleri görüşmeler adına daha uygun gözüküyor.

19 OCAK 2021 AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sorumluluklarınla ilgili sabırsız davranman birtakım hatalara yol açabilir. Ev kazalarına ve sağlık sorunlarına dikkat etmelisin. Gün boyunca baş ağrıları yaşayabilirsin.

19 OCAK 2021 YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde aşk hayatınla alakalı sabırsız davranabilirsin. Bilhassa günün ilk yarısında tartışmalarınız söz konusu olabilir.

19 OCAK 2021 OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Evinle ilgili meselelerde direkt olman gereken ve kendini ortaya koyman gereken durumlar var.

19 OCAK 2021 KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Yakın çevrenle ilgili birtakım organizasyonlarda cesaretle öne atılman ve işleri halletmen gerekebilir. Atak ve cesur davranacağın bir süreçtesin. Güneş bugün senin burcuna geçiyor.

19 OCAK 2021 BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugünlerde cüzdanını ilgilendiren meselelerde ki sıcak gelişmeler seni heyecanlandıracak olabilir. Parasal konularda düşünmeden hareket etmemelisin.