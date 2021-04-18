19 Nisan Pazartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

19-25 Nisan 2021 haftalık burç yorumları önemli konulara ve olaylara dikkat çekiyor. Haftanın şanslılarından mutsuzlarına ve gerginlerine kadar tüm detaylarıyla 19-25 Nisan haftalık burç yorumlarına yer verdik. Peki, bu hafta burçlarda neler olacak?

19-25 NİSAN 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

19 Nisan haftasına Ay yengeç burcunda başlıyoruz. Hafta başında ailevi temalarımız öne çıkıyor olacak. Salı günü Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeni ayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor olacak. Salı ve çarşamba günleri gökyüzünde içsel anlamda gerginlik yaratabilecek enerjiler hâkim olabilir. Cuma günü Venüs Uranüs kavuşumu özel ilişkilerimizde sürpriz gelişmeleri tetikleyebilir. Cumartesi günü Merkür ile Uranüs kavuşumu ani kararlar almaya yatkın bir enerjide olabileceğimizi anlatıyor. Pazar günü hem Merkür hem de Venüs'ün Satürn ile olan kare açısı iletişim ve ilişkiler alanında kısıtlanma ve zorlanmaları meydana getirebilir.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koçlar, 19 Nisan haftasına Ay yengeç burcunda başlıyoruz. Pazartesi günü boyunca ailenizle ilgili temalar öne çıkıyor olacak. Salı ve Çarşamba günleri gökyüzünde içsel anlamda gerginlik yaratabilecek enerjiler hâkim olabilir. Cuma günü Venüs Uranüs kavuşumu özel ilişkilerinizde sürpriz gelişmeleri tetikleyebilir. Cumartesi günü ani kararlar almaya yatkın bir enerjide olabilirsiniz. Ay saat 19.06'da Terazi burcuna yani sizlerin karşıt burcuna geçecek. İkili ilişkileriniz, eş ve ortaklarınızla ilgili durumlar önem kazanacak. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğalar, 19 Nisan 25 Nisan haftasına Güneş ile Merkür arasındaki bir kavuşum açısı ile başlıyoruz. Önemli istek ve dileklerimizi yazılı hale getirebiliriz. Hem Merkür hem de Güneş Boğa burcuna geçiş yapacak. Salı günü Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeniayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor olacak. Aynı zamanda Ay Salı günü Aslan burcuna geçiş yapıyor olacak. Hafta ortasında ev ve yuva konularınız önem kazanabilir. Ay Jüpiter gerilimli açısının meydana geleceği perşembe günü kadınlardan yana zorlayıcı etkiler alabileceğinizi vurguluyor. Bu etkilere karşı dikkatli olmanızda yarar var. Cuma günü hem özel ilişkiler hem iş ilişkilerinizi görüşmeniz adına olumlu ve destekleyici etkiler var. Pazar günü parasal anlamda yaşayacağınız bazı sıkıntıların sizleri zorladığını fark edebilirsiniz. Tüm işlerinizin yolunda gideceği harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler, 19 Nisan haftasına girerken haftanın ilk iki günü parasal konularınız çok daha fazla dikkat çekiyor olacak. Mevcut paranızı koruma altına almak adına belirli yatırımlar yapmak istiyorsanız pazartesi gününü değerlendirebilirsiniz. Salı günü Ay Aslan burcuna geçecek. Gerilimli durumlardan ötürü zorlanmalarınız olabilir. Hafta ortasında kadınlarla olan ilişkilerinizde stresler meydana gelebilir. Hafta sonu ev, yuva ve çocuklarınızla olan işlerinizde daha önce başlattığınız birtakım işlerinizi şimdi tamamlamaya dönük olarak hareket ediyor olacaksınız. Güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, pazartesi sabahı saat 04.49'da Güneş ile Merkür arasındaki kavuşum açısı dileklerinizi yazılı ve sözlü bir şekilde ortaya çıkartmak adına uygun gözüküyor. Aynı zamanda bireysel konularınız ve sağlığınızla ilgili konular hafta başında önem kazanıyor olacak. Salı günü etrafınızla parasal konularda tartışmalar yaşayabilirsiniz. Çarşamba günü sabah saatlerini sportif faaliyetlere ayırmak içsel anlamdaki zorlayıcı enerjileri dağıtmak adına iyi olabilir. Cuma günü Mars sizin burcunuza geçiş yapacak. Cumartesi günü saat 19.06'ya kadar Başak burcunda ilerleyen Ay yakın çevrenize odaklı olacağınızı vurguluyor. Merkür Uranüs kavuşum açısı ani kararlar almanıza sebep olabilecek gerginlikleri hayatınıza getirebilir. Hepinize iyi haftalar dilerim.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar, 19 Nisan haftasına olumlu etkilerle giriyor olacaksınız. Merkür ve Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle birlikte kariyerinizle ilgili konuları daha fazla stabil hâle getirmek isteyeceğiniz durumlar da artacaktır. Çarşamba günü çevrenizle birtakım gerilimler içerisinde olabilirsiniz zira gökyüzünde Ay'ın Uranüs ve Satürn ile olan zorlayıcı açıları dikkat çekiyor. Hafta sonuna doğru parasal konularınıza yoğunlaşacaksınız. Bilhassa Cuma parasal anlamdaki ani gelişmeler sizi şaşırtabilir. Cumartesi günü ani kararlar almaya yatkın bir günde olabilirsiniz. Hepinize güzelliklerle dolu bir hafta dilerim.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar, sosyal çevrenizle ilgili konuların ön planda olacağı pazartesi gününü önemli ve aktif bağlantılar kurmak adına değerlendirebilirsiniz zira Ay'ın açıları hayli olumlu seyrediyor olacak. Salı günü Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeniayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor olacak. Hafta ortasında rüyalarınız çok fazla öne çıkabilir. Aynı zamanda kadınlarla olan ilişkileriniz de perşembe günü bilhassa gündüz saatlerinde zorlayıcı etkiler barındırabilir. Pazar günü ikili ilişkilerinizde, partnerinizle fazla çekişmeli ve birbirinizi kısıtlayıcı konuşmalarınız söz konusu olabilir. Hepinize güzel ve sağlıklı bir hafta dilerim.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler, Ay Yengeç burcunda ilerlerken haftaya başlıyor olacağız. Kariyerinizle ilgili konularda önemli değerlendirmeler yapmak ve bağlantılar kurmak adına güzel enerjiler var. Hafta başını ve bilhassa pazartesi günü bu anlamda değerlendirmeniz yerinde olacaktır. Çarşamba günü duygusal anlamda ani gerginliklere yatkın olabilirsiniz. Cuma günü Venüs Uranüs kavuşumu ani ve beklenmedik gelişmeler ilişkiler alanlarınızda etkili olabilir. Pazar günü Ay burcunuzda olacak ve hem Merkür'ün hem de Venüs'ün Satürn ile olan kare açısı iletişim ve ilişkiler alanında kısıtlanma ve zorlanmaları meydana getirebilir. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler, 19 Nisan haftasının başında Ay sizin gibi su grubu olan Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Yurtdışı ve hukuksal alanlardaki konularınıza daha fazla odaklanabilirsiniz bugünlerde. Çarşamba günü uzak akrabalarınızla olan ilişkilerinizde ani gerginlikler meydana gelebilir. Hafta sonuna girerken çevrenizdeki kişilerden gelebilecek beklenmedik yardımlar sizi mutlu edebilir. Cumartesi günü Ay Terazi burcuna geçecek. Bilhassa cumartesi gecesi rüyalarınız dikkat çekici olabilir. Hepinize iyi haftalar dilerim.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar, bu haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Pazartesi gününe önemli görüşmelerinizi almanız ve ne zamandır bekleyen anlaşmalarınızı yoluna sokmak adına kullanabileceğiniz pozitif enerjiler var. Salı günü gergin bir enerji gökyüzünde hâkim olacak. Öfke patlamalarına açık olabilirsiniz. Bilhassa eşinizin yakın çevresini ilgilendiren konularda gerginlikler olabilir, daha sakin ilerlemenizde yarar var. Pazar günü hem ikili ilişkileriniz adına hem de iş görüşmeleriniz adına uygun enerjiler yok. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, 19 Nisan Pazartesi günü Ay karşıt burcunuz olan Yengeç burcunda olacak. Dolayısıyla aklınızın ziyadesiyle eş ve partner konularında olacağı bir zaman diliminde olacaksınız. Aynı zamanda sözleşmelerinizle ilgili konularınızda da görüşmeleriniz yoğun olabilir. Çarşamba günü ikili ilişkilerinizde ve anlaşmalarınızla ilgili konularda gerginliklere dikkat etmenizde yarar var. Fazla tepkisel davranmamaya özen göstermelisiniz. Perşembe günü hayatınızdaki kadınlardan yana stresleriniz meydana gelebilir. Cuma günü partnerinizle aranızda ani gerilimler söz konusu olabilir. Hafta sonu kariyerinizle ilgili konulara odaklı olabilir ve yeni iş arayışlarına girebilirsiniz. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar, hafta başında Ay yengeç burcunda ilerlerken başlıyor olacağız. İş ve mesleğinizle ilgili konulardaki yoğunluğunuz pazartesi ve salı günleri artabilir. Çarşamba günü iş çevrenizle birtakım gerilimler içerisinde olabilirsiniz zira gökyüzünde Ay'ın hem Uranüs hem de Satürn ile zorlayıcı açıları dikkat çekiyor olacak. Cuma günü ilişkileriniz dikkat çekiyor. Güzel gelişmeler meydana gelebilir. Pazar günü hem Merkür'ün hem de Venüs'ün Satürn ile olan kare açısı iletişim ve ilişkiler alanında kısıtlanma ve zorlanmaları meydana getirebilir. Hepinize güzel enerjilerin etkili olacağı güzel bir hafta dilerim.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar, 19 Nisan haftasına Ay yengeç burcunda başlıyoruz. Pazartesi günü boyunca uzak akrabalarınızla ilgili temalar öne çıkıyor olacak. Salı ve çarşamba günleri gökyüzünde içsel anlamda gerginlik yaratabilecek enerjiler hâkim olabilir. Cuma günü Venüs Uranüs kavuşumu özel ilişkilerinizde sürpriz gelişmeleri tetikleyebilir. Cumartesi günü ani kararlar almaya yatkın bir enerjide olabilirsiniz. Ay saat 19.06'da Terazi burcuna geçecek. Ortak paylaşımlarınızla ilgili durumlar önem kazanacak. Partnerinizle aranızda tartışmalar meydana gelebilir. Hepinize güzel enerjilerin aktif olduğu bir hafta dilerim.

BU HAFTANIN AY BOŞLUKTA ZAMANLARI

Aynı zamanda bu hafta işlerimizi planlarken aşağıdaki zamanlarda yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var. Çünkü Ay boşluktayken başlanılan işleri tamamlamak zordur. Bu sürelerde keyifli vakit geçirebilir veyahut daha önceden başlamış olduğunuz işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

19 NİSAN 25 NİSAN 2021 AY BOŞLUKTA LİSTESİ

Ay'ın boşluğa girme zamanı Ay'ın boşluktan çıkma zamanı

20 Nisan 03.03 20 Nisan 09.11

22 Nisan 15.05 22 Nisan 16.08

24 Nisan 13.50 24 Nisan 19.06