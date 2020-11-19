19 Kasım Perşembe günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

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KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Ay’ın senin burcuna geçeceği gece saatlerinden sonra sağlığınla ilgili konular dikkat çekebilir. Günün ikinci yarısında gerginliklerin ikili ilişkilerinden dolayı kaynaklanabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Şanslı bir teklif alabilir ve bir sevdiğinden destek görebilirsin. Senin için otorite konumundaki bir kişiyle tartışmamaya özen göstermelisin.