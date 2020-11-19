19 Kasım Perşembe günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

19 Kasım Perşembe günlük günlük burç yorumları 19 Kasım Perşembe günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 18 Kasım Çarşamba günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 18 Kasım Çarşamba günlük burçlar
19 Kasım 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları
19 Kasım 2020 burç yorumları kimler için güzel bir gün ifade ediyor? Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını takip ediyor. İşte aşk ve iş hayatıyla ilgili 19 Kasım burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 19 Kasım Perşembe günü Ay saat 23.25'e kadar Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Sonrasında Ay Kova burcuna geçecek. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde gerginlikler yaşayabilirsin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Eşinin kardeşleri ile ilgili bir konu bugünlerde çözüme kavuşabilir. Gün boyunca yoğun enerjiler var. Sabah saatlerinde cömert bir el tarafından destek görebilirsin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ortak paylaşımlarınla ilgili konularda önemli düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Günün ikinci yarısında iletişimine dikkat etmelisin zira karşıtlıklar söz konusu olabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sabah saatlerinde hem destekler hem de heyecan verici gelişmeler arka arkaya gelebilir. İkili ilişkilerinde günün ikinci yarısında gerginliklere dikkat.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Sabah saatlerinde Ay Satürn destekli açısı sorumluluklarını yerine getirmek adına destekleyici. Saat 19.29 ile 23.25 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Perşembe günü boyunca ilişkilerine dikkat etmelisin zira Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler ortaya çıkabilir. Ay Venüs karesi akşam saatlerinde kesinleşiyor olacak.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Perşembe günü boyunca ilişkilerine dikkat etmelisin zira Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler ortaya çıkabilir. Ay Venüs karesi akşam saatlerinde kesinleşiyor olacak.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Ev, yuva, ailen ile ilgili konularda önemli gelişmeler bilhassa günün ilk yarısında yaşanabilir. Akşam saatlerine doğru ebeveynlerinden destekler görebilirsin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Sabah saatlerinde aradığın gücü kendinde bulacak, ne zamandır gerçekleştirmek istediğin bir konuyu halletmek üzere harekete geçiyor olacaksın.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Günün büyük bölümünde sahip olduğun yeteneklerinle alakalı olarak önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Harekete geçmek adına doğru bir gündesin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Gece uyumakta güçlük çekebilir, yoğun enerjilerin etkisi altında kalabilirsin. Ay saat 23.25'e kadar senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konuların ön planda gözüküyor.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Ay’ın senin burcuna geçeceği gece saatlerinden sonra sağlığınla ilgili konular dikkat çekebilir. Günün ikinci yarısında gerginliklerin ikili ilişkilerinden dolayı kaynaklanabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Şanslı bir teklif alabilir ve bir sevdiğinden destek görebilirsin. Senin için otorite konumundaki bir kişiyle tartışmamaya özen göstermelisin.
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