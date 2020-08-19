19 Ağustos Çarşamba Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları

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KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 19 Ağustos Çarşamba günü Aslan burcunda önemli bir yeni ay meydana gelecek. Aşk hayatında seni mutlu edecek yenilikler kapında. Cesaretle adım atarak risk alman gereken bir süreçtesin. Aynı zamanda bir bebek haberi ile de müjdelenebilirsin.