18 Nisan Pazar 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

18 Nisan 2021 burç yorumları hayata bakış açınızı değiştirebilir. Günlük burç yorumları her gün ilgiyle takip ediliyor. 18 Nisan Pazar günü Boğa burcu sıra dışı bir haber alabilir, Aslan burcu keskin bir karar alabilir. 18 Nisan Pazar günü Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Ay'ın Venüs ile olan uyumlu açısı sabah saatlerinde gayret göstererek ilişkilerimizi uyumlu hale getirmemize yardımcı olacak. Merkür ile Plüton arasındaki zorlayıcı açı ani ve keskin kararlar almamıza sebep olabilir. Sıra dışı haberler alabiliriz. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleminden 18 Nisan 2021 burç yorumları...

18 NİSAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

18 Nisan Pazar günü Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde bir konuya içsel anlamda yönelebilirsin.

18 NİSAN BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkilerinde uyumu yakalamak adına hareket edeceğin bir süreçtesin. Sıra dışı haberler alabilirsin.

18 NİSAN İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sahip olduğun kaynaklarını korumaya yönelik olarak davranıyor olacaksın. Çocuklarınla ilgili masraflar yapmamı gerektirecek durumlar söz konusu olabilir.

18 NİSAN YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Bilhassa akşam saatlerinde iştahının gereğinden fazla artması söz konusu olabilir.

18 NİSAN ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Arkandan dönen işlere dikkat etmelisin. Merkür ile Plüton arasındaki zorlayıcı açı ani ve keskin kararlar almana sebep olabilir.

18 NİSAN BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Pazar günü boyunca yoğun enerjiler var. Sosyal çevrenden insanlar ile görüşmelerinde daha sakin bir tutum içinde kalmalısın.

18 NİSAN TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Kariyer hayatınla ilgili durumlar kafanı meşgul edecek gözüküyor. Ani gelişmeler senin için sevindirici oluyor.

18 NİSAN AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Eşinin ailesi ile ilgili konuların öne çıkacak. Sabah saatlerinde tartışmalar yorucu olabilir. Merkür ile Plüton arasındaki kare açı sinirsel açıdan seni zorlayabilir.

18 NİSAN YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay Yengeç burcunda ilerliyorken Venüs ile olan uyumlu açısı sabah saatlerinde ilişkilerinde gayret göstererek ilişkilerini uyumlu hale getirmene yardımcı olacak.

18 NİSAN OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde sinirsel gerginliklerin yüksek olabilir. Fiziksel enerjini yüksek tutarak sinirsel gerginliklerini düşürebilirsin. Yakın çevrenle ilişkilerin hassaslaşabilir.

18 NİSAN KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Çevrende birtakım olayların gereğinden fazla abartılmaya çalışılması seni kızdırabilir. Evinle ilgili konular tüm gün boyunca senin için ön planda olabilir.

18 NİSAN BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Bugünlerde manipülatif durumlarla karşılaşabilirsin. Merkür ile Plüton arasındaki zorlayıcı açı ani ve keskin kararlar almana sebep olabilir.