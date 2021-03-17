18 Mart Perşembe 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

18 Mart Perşembe günlük burç yorumları! Astroloji nedir? 18 Mart Perşembe 2021 günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız. Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.

18 Mart 2021 burç yorumları herkes için farklı bir anlam ifade ediyor. Peki, hangi burcu ne bekliyor? Günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. Koç burcunun iştahı bugünlerde artabilir, kova burcunun gündeminde ise yer değişikleri olabilir. Aşktan sağlığa paradan kariyere kadar her konuda 18 Mart 2021 burç yorumları haberimizde...

18 Mart 2021 burç yorumları aşktan sağlığa paradan kariyere kadar her konuda bilgi veriyor. 18 Mart Perşembe günü Koç burcunun iştahı bugünlerde artabilir, kova burcunun gündeminde ise yer değişikleri olabilir. Ay 18 Mart Perşembe günü Boğa burcunda ilerliyor olacak. İştahımızın bugün çok fazla arttığına şahit olabiliriz. Venüs Plüton açısının etkisiyle ilişkilerimizde dönüştürücü kararlar alabiliriz. Saat 23.40 sonrasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz. Bugünlerde boynumuzla ilgili ağrılara maruz kalabiliriz. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 18 Mart 2021 günlük burç yorumları sizlerle...

18 MART KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 18 Mart Perşembe günü Boğa burcunda ilerliyor olacak. İştahının bugün çok fazla arttığına şahit olabilirsin.

18 MART BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün ağır ve temkinli adımlar atıyor olacaksın. Venüs Plüton açısının etkisiyle ilişkilerinde dönüştürücü kararlar alabilirsin.

18 MART İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde bilinçdışı konularda çalışmalar yapabilirsin. İçsel enerjinin yüksek olduğu bugünlerde isteklerini olumlu şekilde dile getirmek adına uygun bir süreçtesin.

18 MART YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah erken saatlerde hayatındaki erkeklerle ilgili konular daha baskın hâle gelebilir. Saat 23.40 sonrasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

18 MART ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bir süredir kariyerinle ilgili risk almak istemediğin bir süreçte olabilirsin. Ancak alacağın bir teklif kafanı kurcalayacak olabilir. Temkinli hareket etmende yarar var.

18 MART BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Maddi manevi güven arayışın yüksek olduğu bugün eşinin ailesi ile ilgili konulara yönelebilirsin. Saat 20.20 sonrası eşinle arandaki uyum seni mutlu ediyor.

18 MART TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hisseli kazanımlarınla ilgili ağır ve temkinli adımlar atman hayrına olacaktır. Kendini öne atmadan önce görüştüğün kimselerin güvenilir olup olmadığını tetkik etmelisin.

18 MART AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Çalışma arkadaşlarınla birlikte bir projeye başlamaya karar verebilirsiniz. Ancak yalnız hareket etmen sana daha fazla fayda sağlayabilir.

18 MART YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay'ın Boğa burcunda ilerleyeceği bugün sabit fikirli davranabilirsin. Bugünlerde boynunla ilgili ağrılara dikkat etmelisin.

18 MART OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sabah saatlerinde birtakım sınırlamalara maruz kalabilirsin. Saat 23:40 sonrasında yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır zira Ay boşlukta seyredecek.

18 MART KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde yer değişiklikleri gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde olayları gereğinden fazla abartman seni zor durumda bırakabilir.

18 MART BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Planladığın bir konuda güvenle harekete geçebilirsin. Kardeşlerinle ilgili konular bugünlerde senin için çok daha fazla ön planda olacak.