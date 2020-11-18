18 Kasım Çarşamba günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

18 Kasım Çarşamba günlük günlük burç yorumları 18 Kasım Çarşamba günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 18 Kasım Çarşamba günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 18 Kasım Çarşamba günlük burçlar
Aşk, sağlık ve para konularında 18 Kasım 2020 burç yorumları
18 Kasım günlük burç yorumları kamusaati uzmanımız tarafından ele alındı. Aşk, sağlık ve para konularında 18 Kasım 2020 burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 18 Kasım Çarşamba günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Güzel gelişmeler sabah saatlerinde etkin olabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Yurt dışı ile ilgili olan bir Boğa burcuysan sabah saatlerindeki beklenmedik sürprizler seni mutlu ediyor olacak. Düzenlemeler yapman gereken bir gün olabilir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın Hilal fazında ilerlediği bu süreçte yeniay zamanı niyetlendiğin işlere başlamak adına uygun bir gündesin. Akşam saatlerinde tartışmalara dikkat etmelisin.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay 18 Kasım Çarşamba günü tüm gün karşıt burcun Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Partnerin ile ilgili konular öne çıkacak. Aranızdaki olumlu gelişmeler seni mutlu ediyor.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Günlük rutin işlerindeki artış gün içinde seni fazlasıyla meşgul edebilir. Bir konuda kendini birlikte yaşadığın insanlara ispat etmek isteyebilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Çarşamba günü sabah erken saatlerde çocuklarınla birlikte bir şeyler yapmak isteyebilir, onların hayatları ile ilgili önemli düzenlemelerde bulunabilirsin. Gerginliklere akşam saatlerinde dikkat etmelisin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Evinle ilgili konular günün büyük bölümünde öne çıkabilir. Alacağın bir teklif seni farklı bir konuda düşünmeye sevk edecek gözüküyor.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Ay’ın Hilal fazında ilerlediği bugünlerde ileriye doğru gitmek adına güzel enerjiler var. Akşam saatlerinde sinirsel gerginliklere dikkat etmen gereken bir zaman dilimindesin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Parasal konuların öne çıktığı çarşamba günü boyunca ödemelerinle ilgili birtakım düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Sabah saatlerinde sürpriz gelişmeler seni mutlu edebilir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: 18 Kasım Çarşamba günü boyunca tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konularla ilgili olarak sıra dışı gelişmeler içerisinde olabilirsin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Aşk hayatınla ilgili bir karara varman gereken önemli bir konu çarşamba günü öne çıkabilir. Akşam saatlerinde ailenden önemli bir kadınla tartışmamaya özen göstermelisin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Sosyal çevrenden insanlarla birlikte olmak isteyebilirsin. Alacağın haberlerle sabah saatlerinde mutlu olacaksın.
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