17 Nisan Cumartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

17 Nisan 2021 burç yorumları herkes için farklı anlamları ifade ediyor. 17 Nisan günlük burç yorumlarında Yengeç burcu sağlık konularıyla ilgilenebilir, Yay burcu yeni bir haber alabilir. 17 Nisan Cumartesi günü saat 22.25'te Ay İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. Saat 18.03 ile 22.05 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz. Gün boyunca zorlayıcı enerjiler var. Duygusal açıdan hassas bir günündeyiz. Alınganlıklarımız artabilir. Mars Jüpiter üçgeni tıkanıklık yaşadığımız konularda inisiyatifi ele almamız gerektiğini vurguluyor. İşte 17 Nisan Cumartesi burç yorumları...

17 NİSAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

17 Nisan Cumartesi günü saat 22.25'te Ay İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. Gün boyunca zorlayıcı enerjiler var.

17 NİSAN BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın Yengeç burcuna geçeceği cumartesi günü yakın çevrenle ilişkilerin öne çıkıyor. Ailevi konularda önemli gelişmeler akşam saatlerinde söz konusu olabilir.

17 NİSAN İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Parasal konularda fazla tutucu davranabilirsin. Saat 18.03 ile 22.05 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

17 NİSAN YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Fiziksel sağlığın ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Daha çok kendinle ilgili konuları yöneleceğin cumartesi günü hassas enerjiler altında olabilirsin.

17 NİSAN ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay arka alanında ilerliyorken geçmişte kalan günlere olan özlemin artabilir. Duygusal açıdan hassas bir günündesin. Alınganlıkların artabilir.

17 NİSAN BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Cumartesi günü içerisinde aşk hayatında gerçeklerden kaçmaya meyilli olabilirsin. Ayın burç değiştirmesinden ötürü değişken enerjiler altındasın.

17 NİSAN TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal statünü ilgilendiren konularda önemli bir teklif alabilirsin. Ailevi konuları da çok fazla önemsediğin bir gündesin.

17 NİSAN AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Yurt dışı ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde enerjiler gergin olabilir. Sportif faaliyetler açısından sabah saatlerini değerlendirebilirsin.

17 NİSAN YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Miras veya benzeri bir konuda beklediğin bir haber gelebilir ve beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Hassas enerjilerin yüksek olduğu bugün bir erkekten alacağın haber seni şaşırtabilir.

17 NİSAN OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Cumartesi günü saat 22.25'te Ay karşıt burcun olan Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. İkili ilişkilerinde gerçeklerden kaçma eğilimi içinde olabilirsin.

17 NİSAN KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Günlük işlerinin öne çıktığı bugün evcil hayvanlarının bakımı ile ilgilenmen gerekebilir. Mars Jüpiter üçgeni tıkanıklık yaşadığın konularda inisiyatifi ele alman gerektiğini vurguluyor.

17 NİSAN BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Hassas bir günündesin. Sabah saatlerinde içsel enerjinin yüksek olacağı bugün spor ve bunun gibi konulara odaklanmak isteyebilirsin.