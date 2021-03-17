17 Mart Çarşamba 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

17 Mart 2021 burç yorumları her konuda yol gösteriyor. Günlük burç yorumları sağlık konusunda uyarıyor. 17 Mart 2021 Çarşamba günü Boğa ve Yay burcu sağlığına dikkat etmeli, Başak ve Kova burcunu yurt dışı konuları bekliyor. Ay gün boyunca Boğa burcunda ilerliyor olacak. Ay ve Satürn arasındaki kare açısının etkisiyle bazı kısıtlamalara maruz kalabiliriz. Kararlarımızda fazla ısrarcı davranmamalıyız. Fazla sabit fikirli davranmamız günün zorlayıcı enerjilerini yatıştırmak açısından iyi olabilir. İşte 17 Mart 2021 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay gün boyunca Boğa burcunda ilerliyor olacak. Ay ve Satürn arasındaki kare açının etkisiyle bazı kısıtlamalara maruz kalabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Bugünlerde bireysel konuların ve sağlığınla ilgili konularında öngöremediğin birtakım durumlar seni etkileyebilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla önem vermen gerekiyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Arka alanında ilerleyen Ay gizli sırlarının açığa çıkmasına neden olabilir. Hastanelerle ilgili durumlar bugün beklenmedik konuları gündemine taşıyabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çarşamba günü sosyal çevrenle ilgili beklenmedik durumlar daha görünür hale geliyor. Çevrendeki kişilerle olan ilişkilerine temkinli yaklaşmalısın.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde kariyer hayatında öngöremediğin birtakım konuların neticelenmesini deneyimliyor olacaksın. Kararlarında fazla ısrarcı davranmamalısın.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın Boğa burcunda ilerlediği bugün yurt dışı ve yabancılarla ilgili işlerinde birtakım tamamlanmalar söz konusu olabilir. Sık seyahatlerin seni yorduğu bir süreçten geçiyorsun.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Boğa burcunda ilerleyen Ay hisseli kazanımlar alanına vurgu yapıyor olacak. Ortak paylaşımlarında beklenmedik gelişmeler seni parasal konularda zorlayabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

İkili ilişkiler ve eşinle ilgili konuların sonuçlanması ya da ani birtakım olayların kendini göstermesi durumu bugün mümkün olabilir. Fazla katı bir tutum sergilememek senin için daha iyi olacaktır.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sağlığınla ilgili konuları vurgulayan birtakım ani gelişmeler bugün meydana gelebilir. Çalışma koşullarında da beklenmedik gelişmeler seni başlarda zorlayabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Çocuklarınla olan ilişkilerinde parasal kazanımlarınla ilgili zorlanmalardan ötürü öngöremediğin bazı durumlar ortaya çıkabilir. Fazla sabit fikirli davranmaman günün zorlayıcı enerjilerini yatıştırmak açısından iyi olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Evinle ilgili konularda öngöremediğin konular bugün neticelenebilir. Yurt dışı ile ilgili geçmişten gelen mevzular zihnini meşgul edecek gözüküyor.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Yakın çevre ve kardeşlerinle olan ilişkilerinde beklenmedik bazı konuşmalar içerisinde olman söz konusu olabilir. Geçmişte yaşanmış meselelerden ötürü tartışmalara açık olabilirsin.