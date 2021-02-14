16 Şubat Salı 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

Burçların analizi 16 Şubat 2021 Salı

16 Şubat 2021 Salı – Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Günlük Burç Yorumları analizi

KOÇ ve Yükselen Koç:

Sevgili Koç;

gün içerisinde evin ve ailene dair konularla meşgul olman mümkün. Ruhunun derinliklerine indikçe kaygılarınla yüzleşebilir, en çok neye ihtiyacın olduğunu tespit edebilirsin. Sezgilerini de kullanarak aklına gelebilecek farklı düşüncelerle birtakım iş bağlantıları içerisine girebilirsin.

16 Şubat 2021 Salı – Boğa Burcu (21 Nisan- 21 Mayıs)

Boğa ve Yükselen Boğa:

Sevgili Boğa;

özel bir yeteneğini fark etmen ve bu konunun üzerine gidip araştırma yapman mümkün. Yakınlarına ve özel ilişkide olduğun insanlara karşı duygusal ve sağduyulu davranabilirsin. Ortak kaynaklarınla ilgili fırsat olarak gördüğün bir konu kriz yaratabilir. Kontrollü ve mantıklı olman gerekebilir.

16 Şubat 2021 Salı – İkizler Burcu (22 Mayıs- 22 Haziran)

İkizler ve Yükselen İkizler:

Sevgili İkizler;

Sevgili İkizler; yapacağın birtakım ödemeleri planlarken, maddi endişen nedeniyle, eşin ya da iş birliği içinde olduğun insanlarla duygusal gerilim yaşayabilirsin. Empati kurarak, iddialı sözlerinden vazgeçmen yararına olacaktır. Beceri ve yeteneklerini sergileyip, fark yaratabileceğim bir gün olabilir.

16 Şubat 2021 Salı – Yengeç Burcu (23 Haziran- 22 Temmuz)

Yengeç ve Yükselen Yengeç:

Sevgili Yengeç;

haftaya sağlığınla ilgili bazı değişimler yapmak kararı ile başlayabilir, bu konuyla ilgili kolay ve pratik çözümlere ulaşabilirsin. Burcuna geçen Ay, kişisel isteklerinin peşinden gitmeni desteklerken, olayları tarafsız bir gözle değerlendirmene engel olabilir. İlişkilerinde sağduyulu olmanda fayda var.

16 Şubat 2021 Salı – Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Aslan ve Yükselen Aslan:

Sevgili Aslan;

haftanın yorgunluğunu atmak için geri planda kalmayı ve iç sesini dinleyerek rahatlamayı isteyebilirsin. Çevresel veya günlük işlerinden kaynaklı gelişen olayları kabul etmekte zorlanabilir, özel hayatına müdahale edilmesinden rahatsızlık duyabilirsin. Hırsına yenik düşmediğin sürece başarı şansın yüksek.

16 Şubat 2021 Salı – Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Başak ve Yükselen Başak:

Sevgili Başak;

bağlı bulunduğun grup içinde veya aile meclisinde seni duygusal olarak yoran ve yıpratan durumlara açık olabilirsin. Duygularını ifade etmek şeklin, sert ve eleştirel olarak algılanabilir. Bu ara çevrende biraz daha fedakârlık bekleyen insanlar olabilir, anlayışlı ve sağduyulu yaklaşımın kısa bir süre sonra senin için fırsata dönüşebilir.

16 Şubat 2021 Salı – Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Terazi ve Yükselen Terazi:

Sevgili Terazi;

hafta sonunu proje aşamasında olan işlerin için ön hazırlık yaparak geçirebilir, geleceğine yönelik plan ve projelerini destekleyen konuları araştırabilirsin. Aile büyüklerinin olası bir sağlık sorunu duygusal hassasiyetini artırabilir, bu yüzden çok dalgın olabilirsin.

16 Şubat 2021 Salı – Akrep Burcu (23 Ekim- 21 Kasım)

Akrep ve Yükselen Akrep:

Sevgili Akrep;

seyahat planındaki değişiklik, programını yeniden düzenlemeni gerektirebilir. Yakınlarına karşı duygularını ifade etmekte zorlanabilirsin. Bunun dışında sevdiklerin ve dostların için özveri gerektiren çalışmalar içinde yer alabilir, görüş ve inançların doğrultusunda gönüllülük esasına dayanan aktivitelerde bulunabilirsin.

16 Şubat 2021 Salı – Yay Burcu (22 Kasım- 21 Aralık)

Yay ve Yükselen Yay:

Sevgili Yay;

alacak ve borçlarla ilgili işlerine hız verebilir, özgüvenli ve risk almaya yatkın olabilirsin. Günü kurtaran projeler yerine, uzun vadeli işlerin peşini bırakmamalı, kendini maddi ve manevi açıdan güvende tutmaya çalışmalısın. İç sesine ve sezgilerine kulak vererek ilerlemekte fayda var.

16 Şubat 2021 Salı – Oğlak Burcu (22 Aralık- 21 Ocak)

Oğlak ve Yükselen Oğlak:

Sevgili Oğlak;

bugün kendini doğru ifade ettiğinden ya da karşındaki insanları doğru anladığından emin olmanda fayda var. Zira olası yanlış anlaşmazlıklar ve ifade zorlukları seni de sevdiklerini de üzebilir. Hafta sonu sportif faaliyetlerde bulunmak isteyebilir, bu amaca yönelik kulüp ve derneklere üye olabilirsin.

16 Şubat 2021 Salı – Kova Burcu (22 Ocak- 19 Şubat)

Kova ve Yükselen Kova:

Sevgili Kova;

bugün gelişen olaylara itiraz etmek yerine gözlemci kalmayı tercih etmende fayda var. Beceri ve yeteneğin hakkında olumlu ya da olumsuz yorumlar duyabilirsin. Günü fiziksel sağlığınla ilgilenerek verimli kılabilir, çeşitli detoks ve diyet programı araştırabilir, alternatif tıptan yararlanabileceğin fırsatlar bulabilirsin.

16 Şubat 2021 Salı – Balık Burcu (20 Şubat- 20 Mart)

Balık ve Yükselen Balık:

Sevgili Balık;

mantığından ziyade duygularınla hareket etmekten ve sezgilerini dinlemekten keyif aldığın bir gün olabilir. Hislerinizdeki seni fedakârlık yapmaya yöneltse de suistimal edilmemek için dikkatli olmanda yarar var. Gün içerisinde bulunacağın sosyal çevre rekabete ve manipülasyona açık, bu yüzden temkinli olmalısın.