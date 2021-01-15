16 Ocak Cumartesi Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

16 Ocak 2021 günlük burç yorumları aşk ve para beklentisi olanlara yol gösteriyor. 16 Ocak Cumartesi günü Aslan burcu parasal meselelerle ilgilenirken, Akrepler enerjili bir güne uyanacak. Başaklar için sevgisini itiraf etme zamanı. 16 Ocak Cumartesi günü Ay saat 01.17’de Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek ve tüm gün Balık burcunda ilerliyor. İkili ilişkilerimizde enerjiler hayli destekleyici. Sevdiğine açılmak isteyenler için bugün tam zamanı. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleminden 16 Ocak 2021 burç yorumları sizlerle...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

16 Ocak Cumartesi günü Ay Kova burcundan Balık burcuna geçecek ve tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Arkandan çevrilen işlerle ilgili durumlar söz konusu olabilir, dikkatli olmasın.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Arkadaşlarınla birlikte sosyal ağlardan görüşmeler yapabilirsin. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek olacak gözüküyor. Aşk ilişkilerin açısından keyifli enerjiler var.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Hedeflerinle ilgili konularda gerekli destekleri bulabileceğin günlerdesin. Hayal gücünün yüksek olacağı bugün sanatsal konularla ilgilenmek isteyebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay’ın Balık burcunda olacağı bugünlerde ruhsal konulara yönelebilirsin. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde ortağından veya eşinden parasal anlamda yardım görebilirsin. Ay boşluktan çıkacağı için işlerine odaklanmak adına uygun enerjiler var.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcunda ilerliyor olacak bugün. İkili ilişkilerinde enerjiler hayli destekleyici. Sevdiğine açılmak istiyorsan bugün tam zamanı.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bu sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin. Sorumluluklarınla ilgili fedakarlıklar içerisinde bulunduğun günlerdesin. Özel ilişkilerindeki güzel enerjiler moralini yükseltecek.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay’ın Balık burcunda olacağı cumartesi günü boyunca çocuklarınla birlikte yaratıcı ve eğitici aktiviteler planlayabilirsiniz. Sabah güne başlarken zihinsel konulardaki enerjin hayli yüksek olacaktır.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ailenle ilgili hassasiyetlerin artacak olabilir bugünlerde. Öğleden sonra güzel gelişmeler seni şaşırtabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kardeşlerin ya da yakın çevre akrabalarınla ilgili hassasiyetlerinin yoğun olacağı bir zaman dilimindesin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Birikimlerini doğru değerlendirmen gereken bir süreçtesin. Senin için önemli bir kadından gelecek destek nedeniyle bir işin çözülebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Günlük burç yorumlarında Balık burcu için sağlıkla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Sabah saatlerinde maneviyatının hayli yüksek olduğu bir zaman dilimindesin. Özel ilişkilerinde enerjiler hayli motive edici.