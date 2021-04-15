16 Nisan Cuma 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

16 Nisan günlük burç yorumları belli oldu. Günlük burç yorumlarının takip eden kişiler Yarın burçları hangi gelişmeler bekliyor? sorusunu soruyor. 16 Nisan günlük burç yorumlarında Güneş Plüton zorlayıcı açısının etkisiyle çevrimizde yer alan insanlar güç savaşlarına girmemiz olası görünüyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından hazırlanan 16 Nisan günlük burç yorumları sizlerle...

16 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI!

16 Nisan Cuma günü Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Sinirsel gerginliklerimiz bugün fazlaca olabilir. Güneş Plüton zorlayıcı açısının etkisiyle gereksiz yere çevremizdeki insanlar ile güç savaşlarına girebilir ve fazla hırslı davranabiliriz.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

16 Nisan Cuma günü Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Cüzdanını ilgilendiren meselelerde plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir. Sinirsel gerginliklerin bugün fazlaca olabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Güneş ile Plüton arasındaki kare açı gerginlikler yaşamana yol açabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yüksek eğitim alıyorsan bununla ilgili çalışmalar yapmak ve bilgi toplamak isteyebilirsin. Ailenle ilişkilerin günün ilk yarısında daha uyumlu akacaktır.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Cuma günü boyunca grup çalışmaları içerisinde olabilirsin. Akşam saatlerine doğru etrafındakilerle ilişkilerinde ani gerginliklere dikkat etmelisin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın İkizler burcunda olacağı cuma günü boyunca meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin. Güneş Plüton zorlayıcı açısının etkisiyle gereksiz yere çevrendeki insanlar ile güç savaşlarına girmemelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla olan iletişimin ön plana çıkıyor. Alacağın haberlerin doğruluğundan emin olmalısın.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olacağın günlerdesin. Günün ikinci yarısında fazla hırslı davranabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay karşıt burcunda ilerlemesine devam ediyor. İkili ilişkilerinde gerginlikler olabilir. Ancak oluşan gerginlikler neticesinde ani kararlar vermekten uzak durmalısın.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çalışma arkadaşların ile yoğun bir iletişim içerisinde olacağın bir Cuma günü seni bekliyor. Sağlığınla ilgili konulara özen göstermelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Çocuklarınla birlikte arkadaşça vakit geçirmek isteyebilirsin. Onların eğitimleri ile ilgili konulara zaman ayırmak önemli hale gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Cuma günü boyunca aile bireylerinle önemli konularda iletişime geçebilirsin. Güneş Plüton zorlayıcı açısının etkisiyle gereksiz yere çevrendeki insanlar ile güç savaşlarına girmemelisin.