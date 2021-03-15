16 Mart Salı 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

16 Mart 2021 burç yorumları kaleme alındı. 16 Mart Salı günü Başak burcunu yoğun, Akrep burcunu gergin bir gün bekliyor. Günlük burç yorumları bazıları için şans bazıları için gerginlik anlamına geliyor. Peki, 16 Mart Salı günü kimleri neler bekliyor?

16 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Ay bugün saat 13.56'da Boğa burcuna geçiş yapacak. Ay'ın burç değiştirdiği salı günü sabah saat 06.40 ile 13.56 arasında Ay boşlukta olacak. Dolayısıyla bu zaman aralığında yeni bir iş başlatmamamız yerinde olacaktır. Güneş ile Plüton arasındaki etkileşim otorite figürlerinden önemli destekler alabileceğimizi vurguluyor. Aynı zamanda öğleden sonraki saatlerde iletişim adına uygun vakitler var. Merkür bugün Balık burcuna geçecek.

16 MART KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bugün saat 13.56'da Boğa burcuna geçiş yapacak. Ay'ın burç değiştirdiği salı günü sabah saat 06.40 ile 13.56 arasında Ay boşlukta olacak. Dolayısıyla bu zaman aralığında yeni bir iş başlatmaman yerinde olacaktır.

16 MART BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

16 Mart salı sabahı Ay ile Plüton karesinin etkinleşmesiyle birlikte içsel anlamda gerginliklerin olabilir. Aynı gün saat 13.56'da Ay senin burcuna geçiş yapıyor olacak.

16 MART İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sosyal çevrenle birlikte olacağın aktif bir gün seni bekliyor. Sabah saatlerinde seni içsel anlamda zorlayan insanlar çevrende olabilir. Salı günü öğleden sonraki saatlerde iletişim adına uygun vakitler var.

16 MART YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Salı günü Ay Boğa burcuna geçiyor ve sosyal çevre alanlarındaki işleri daha stabil hâle getirmeni sağlıyor olacak.

16 MART ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Sosyal statünle ilgili önemli konular gün içinde ortaya çıkabilir. Atak davranman gereken durumlar var. Güneş ile Plüton arasındaki etkileşim otorite figürlerinden önemli destekler alabileceğini vurguluyor.

16 MART BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Yoğun görüşmelerinin olabileceği salı günü bilhassa ortaklarınla aranda aşırı uçlara çekilen konular nedeniyle birtakım tartışmalar oluşabilir. Aynı zamanda salı günü Ay 06:40 ile 13:56 arasında boşlukta seyredeceğinden bu zaman aralığında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

16 MART TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Karşılıklı inatlaşmalar bugün senin adına yorucu olabilir. Saat 13:56'dan sonra burç değiştiren Ay günün ikinci yarısında ortaklarınla olan paylaşımlarını dikkatini yöneltmeni sağlıyor olacak.

16 MART AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Salı günü içsel anlamda gerginliklerin olabilir. Bugün ani kararlar almaktan uzak durmanda yarar var. Salı günü Ay Boğa burcuna geçiyor olacak. Partnerinizle olan ilişkilerine daha fazla yoğunlaşabilirsin.

16 MART YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Harcamalarını planlarken fazla atak davranabilir, gereğinden fazla cömert davranabilirsin. Ay sonunda zorlanmamak adına daha temkinli davranman iyi olacaktır.

16 MART OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Seyahatlerin bugün öne çıkıyor. Yakın çevrenle iletişimine dikkat etmelisin. Güneş ile Plüton arasındaki etkileşim otorite figürlerinden önemli destekler alabileceğini vurguluyor.

16 MART KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Salı günü Merkür senin burcundan ayrılarak Balık burcuna geçiyor olacak. Önümüzdeki yaklaşık 1 aylık süreç boyunca iletişimin ve düşüncelerin daha çok parasal konulara kayıyor olacak.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Merkür salı günü senin burcuna geçiyor olacak. Aynı zamanda babandan ya da senin için önemli bir büyüğünden güzel destekler alabilirsin.