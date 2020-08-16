16 Ağustos Pazar Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları

günlük burç yorumları 16 Ağustos Pazar burç yorumları merak ediliyor. İşte 16 Ağustos Pazar 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk 16 Ağustos Pazar 2020
Pazar günü tartışmalara dikkat! 16 Ağustos 2020 burç yorumları
16 Ağustos 2020 burç yorumları nasıl? sorusunun cevabı araştırılıyor. 16 Ağustos Pazar günü İkizler burcunun masraflara dikkat etmesi gerekirken, Terazi burcu kariyerle ilgili birtakım sorunlarla baş etmek durumunda kalabilir. Oğlak burcu ise güne tartışmalarla başlayabilir. İşte günlük burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 16 Ağustos Pazar günü Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Cömertliğin başına iş açabilir dikkat etmelisin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: İkili ilişkilerinde uyumu yakalayacağın pazar günü olayları fazla abartmadan halletmen de yarar var. Dikkat çekmek isterken antipatik görünebilirsin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sahip olduğun kaynaklarını korumaya yönelik olarak davranıyor olacaksın. Çocuklarınla ilgili masraflar yapmamı gerektirecek durumlar söz konusu olabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Misafir ağırlamak, yedirmek içirmek isteyebilirsin ve iştahının gereğinden fazla artması söz konusu olabilir.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Sabah saatlerinde olayları gereğinden fazla abartan insanlar ile yüz yüze kalabilir ve bu durumdan rahatsız olabilirsin. Arkandan dönen işlere dikkat etmelisin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Enerjinin yüksek olduğu bugün arkadaşlarınla birlikte görüşmek için uygun bir zaman. Akşam saatlerinde bazı gerginlikler söz konusu olabilir.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Kariyer hayatınla ilgili durumlar kafanı meşgul edecek gözüküyor. Üzerinde baskı yaratmak isteyen birine karşı direnebilirsin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Eşinin ailesi ile ilgili konuların öne çıkacak. Akşam saatlerinde tartışmalar yorucu olabilir.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Ay Yengeç burcunda ilerliyorken Jüpiter ile olan karşıt açısı iştahının artmasına neden olabilir. Günün ikinci yarısında zorlayıcı enerjiler yorucu olabilir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Fiziksel enerjinin yüksek olduğu bugün sportif faaliyetler açısından uygun olabilir. Akşam saatlerinde tartışmalara dikkat.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Pazar günü Güneş ile Mars arasındaki uyumlu açının da etkisiyle sportif faaliyetlere yönelebilirsin. Akşam saatlerinde gerginlikler olabilir olayları tırmandırmamaya özen göstermelisin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Günün ilk yarısında çocuklarınla ilgili konularda olayların gereğinden fazla büyümesi can sıkıcı olabilir. Manipülatif durumlarla karşılaşabilirsin.
En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz
|
Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler