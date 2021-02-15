15 Şubat Pazartesi Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

15 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları! Astroloji nedir? 15 Şubat Pazartesi günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 15 Şubat Pazartesi günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Akrep burcu 15 Şubat Pazartesi burç yorumları ne söylüyor? İşte 15 Şubat Pazartesi günlük burç yorumlarınız...

Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız. Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü ( 15 Şubat Pazartesi ) yorumlarına bakalım.

Burçların analizi 15 Şubat Pazartesi

15 Şubat Pazartesi – Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Günlük Burç Yorumları analizi

KOÇ ve Yükselen Koç:

Sevgili Koç;

güne hareketli, bir o kadar da gergin başlayabilir; kazançlarına odaklanabilirsin. Sabah saatlerinde yakınlarınla olan iletişim trafiğine odaklanırken, öğlen kariyer alanına kayabilir, disiplin gerektiren işlerinde kendine güvenebilirsin. Bazı çevresel koşullar hızlı düşünüp, ani karar vermene sebep olsa da dost ve iyimser tavırlarını koruyabilirsin.

15 Şubat Pazartesi – Boğa Burcu (21 Nisan- 21 Mayıs)

Boğa ve Yükselen Boğa:

Sevgili Boğa;

bugün bir süredir aklında olan maddi endişelerini yakın çevrenle paylaşabilir, aradığın ve beklediğin maddi ve manevi desteği bulabilirsin. Yurtdışı bağlantılı işinde veya hukuki meselelerinde kendini ortaya koyabilir, fikir ve düşüncelerinde dürtüsel ve iddialı olabilirsin. Yakınlarınla duygusal bağlar kurman mümkün.

15 Şubat Pazartesi – İkizler Burcu (22 Mayıs- 22 Haziran)

İkizler ve Yükselen İkizler:

Sevgili İkizler;

rutininin dışına çıkarak, değişik insanlarla birlikte olmaktan keyif alabileceğin bir gündesin. Diğer taraftan alacağın bazı haberler nedeniyle hızlı kararlar almaya müsait olabilirsin. Kazançlarını arttırma yönünde karşılaştığın engellerin üzerine giderek çözüme ulaşabilir, sezgilerini dinleyebilirsin.

15 Şubat Pazartesi – Yengeç Burcu (23 Haziran- 22 Temmuz)

Yengeç ve Yükselen Yengeç:

Sevgili Yengeç;

sabah saatlerinde hayatını sorgulatan yoğun duyguların yüzünden yaşamını daha kolay ve pratik hale getirmenin yollarını arayabilirsin. Aynı fikri paylaştığın sosyal gruplarla bilgi alışverişinde bulunabilir, yeni bir oluşum için gerekli fikirlere sahip olabilirsin. Olaylara objektif bakabilir, kendini de rahatlıkla ifade etme şansı bulabilirsin.

15 Şubat Pazartesi – Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Aslan ve Yükselen Aslan:

Sevgili Aslan;

günün ilk saatlerinden itibaren sosyal konumun, kariyerine faydası dokunacak adımlar atmana imkân verebilir. Öğleden sonra senin dışında gelişen durumlar hassas olmana ve duygusal davranmana sebep olabilir. Özellikle iş yerindeki dedikodulara prim vermemeli, stresli ortamlardan uzaklaşmaya bakmalısın.

15 Şubat Pazartesi – Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Başak ve Yükselen Başak:

Sevgili Başak;

beklemede kaldığın hedeflerine sabah saatlerinde hız verebilir, dostlarının önerilerini de dikkate alabilirsin. Bu sıralar taşınma, yer değişikliği ve seyahat gibi konular gündem olurken, duygusal davranman ve hassas olman mümkün. Gitmek ve kalmak arasında ince bir çizgide olabilirsin.

15 Şubat Pazartesi – Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Terazi ve Yükselen Terazi:

Sevgili Terazi;

günün ilk saatlerinde kendini ve başkalarını motive etmekte başarılı olabilir, deneyimlerini lehine kullanabilirsin. Maddi gelirinde ortak kazanımlarından ve çalışmalarından kaynaklı artıştan memnun olabilirsin. Sosyal çevrende ilgi duyduğun bir insanla duygusal yakınlaşma söz konusu olabilir.

15 Şubat Pazartesi – Akrep Burcu (23 Ekim- 21 Kasım)

Akrep ve Yükselen Akrep:

Sevgili Akrep;

sabah saatlerinde yatırımınla ilgili karar alma aşamasında olabilir, ailenin de desteğini bulabilirsin. İlişkilerinin ve iş birliklerinin yoğun olacağı bu dönemde, ifade ve eylemlerin çevrendekilerin dikkatini çekebilir. Ortak plan ve projelerinle ilgili cesur hamlelerde bulunurken temkini de elden bırakmaman gerekebilir.

15 Şubat Pazartesi – Yay Burcu (22 Kasım- 21 Aralık)

Yay ve Yükselen Yay:

Sevgili Yay;

gün içinde alacağın duygusal kararları yeniden gözden geçirmen gerekebilir, yaptığın harcamalarla ilgili acele ettiğini düşünebilirsin. Daha fazla kazanç elde etmek için işini değiştirmek isteyebilir ve gereksiz riskler almaya kalkışabilirsin. Hassas ruh halin sağlıklı kararlar almanı engelleyebilir.

15 Şubat Pazartesi – Oğlak Burcu (22 Aralık- 21 Ocak)

Oğlak ve Yükselen Oğlak:

Sevgili Oğlak;

günlük rutin işlerini belli bir düzende yapabilirsin. Belirleyeceğin yeni strateji, problemli konularında bir sistem kurmana yardımcı olacaktır. Çalışıp emek verdiğin her türlü alanda işini şansa bırakmadığından bu aralar bedenen ve ruhen yorgun olabilirsin. Günün ikinci yarısında sevdiklerinle yapacağın paylaşımlar, manen tatmin edici olabilir.

15 Şubat Pazartesi – Kova Burcu (22 Ocak- 19 Şubat)

Kova ve Yükselen Kova:

Sevgili Kova;

dünün hareketli ve dalgalı enerjilerinden sonra sakin ve daha sezgisel olabilirsin. Ertelediğin işleri toparlayabilir veya evinin işleriyle ilgilenebilirsin. Ailen ve çalışma hayatın arasındaki dengeyi koruyarak olası sorunlardan uzak durman mümkün.

15 Şubat Pazartesi – Balık Burcu (20 Şubat- 20 Mart)

Balık ve Yükselen Balık:

Sevgili Balık;

yakın çevrenle bir takım planlar içerinde olsan da evinde dinlenme arzun daha baskın gelebilir. Gün ortasına doğru sezgi ve hislerin doğrultusunda hareket etmeye başlayabilirsin. Ağır aksak gelişen aşk ilişkin olumlu yönde ilerlemeye başlayabilir. Yine de kararlarını ve inançlarını savunman, durumunu koruman için geri adım atmaman gerekebilir.