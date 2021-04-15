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15 Nisan Perşembe 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

15 Nisan Perşembe günlük burç yorumları! Astroloji nedir? Bugün Şans hangi burcun yanında Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özellikleri neler? Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.

15 Nisan Perşembe 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?
15 Nisan 2021 Perşembe 00:10

15 Nisan günlük burç yorumları yayınlandı. Ay Boğa burcundan ayrılarak İkizler burcuna seyahat edecek. Ay yarın saat 03:00 ile 09:35 arasında boşlukta olacak. 15 Nisan Perşembe günü burçları yeni fırsatlar bekliyor olacak. Haberimizin içerisinden 15 Nisan günlük burç yorumlarına ulaşabilirsiniz.

15 Nisan günlük burç yorumları yayınlandı. Günlük burç yorumu okuyan vatandaşlar aramalarında 15 Nisan Perşembe günü burçları neler bekliyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ay yarın Koç burcundan İkizler burcuna geçiyor olacak. Saat 19:58'de gerçekleşecek olan Güneş Jüpiter destekleyici açı ile büyük fırsatlar elde edilebilir. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 15 Nisan günlük burç yorumları...

15 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

15 Nisan perşembe günü Ay Boğa burcundan ayrılarak saat 09:35'de İkizler burcuna geçiyor olacak. Saat 03:00 ile 09:35 arasında Ay boşlukta olacak. Saat 19:58'de gerçekleşecek olan Güneş Jüpiter destekleyici açısının etkisiyle önemli fırsatlar elde etme şansımız açık olacak.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

15 Nisan perşembe günü Ay Boğa burcundan ayrılarak saat 09:35'de İkizler burcuna geçiyor olacak. Parasal konularda çevrenle aktif iletişim içerisinde olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Perşembe günü boyunca parasal konularda plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir. Günün ikinci yarısında özel ilişkilerinde uyumlu enerjileri yakalıyorsun.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Perşembe günü boyunca projelerine dönük olarak çalışabilirsin. Gün boyunca partnerinle çatışmalara girmekten uzak durmalısın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Gün boyunca huzursuz bir ruh hali içerisinde olabilirsin zira Ay burç değiştiriyor olacak. Arkandan dönen konuşmalar önüne çıkabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Sosyal çevrenden alacağın yeni haberler var. Seni yakın bir arkadaşın bir konuyla alakalı ikna edebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın İkizler burcuna geçtiği salı günü iletişim ile ilgili konular senin için öne çıkıyor. Güneş Jüpiter destekleyici açısının etkisiyle önemli fırsatlar elde etme şansımız açık olacak.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hukuksal meselelerin ile alakalı olarak yeni haberler alabilirsin. Günün ilk yarısında kariyerinle ilgili hedeflerini belirleyebileceğin enerjilere yoğunlaşıyorsun.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olabilirsin bugünlerde. Bugünlerde yapman gerekenler adına gereken gücü kendinde buluyorsun.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay perşembe sabahı saat 09:35 sularında tam karşıt burcun olan İkizler burcuna geçiş yaptı. Partnerinle ilişkinde iletişimin ön planda olacağı bir gün seni bekliyor.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çalışma arkadaşların ile iletişiminin ön plana çıktığı bugün birinin bir davranışına takılı kalabilirsin. Ne zamandır problem yaşadığın bir konuda karşılıklı zıtlaşmalar yaşayabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Aşk hayatında hareketli bir gün geçirebilirsin. Sabah saatlerinde evin ve işin arasında uyum yakalamakta zorlanabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ev içerisinde iletişim konuları ön planda olabilir. Ailendeki bir birey ile aranda zorlanmalar karşılıklı tartışmaya dönebilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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