15 Mart Pazartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

15 Mart 2021 burç yorumları aşk, sağlık ve para konularında ipucu veriyor. 15 Mart 2021 Pazartesi Boğa burcunun arkasından dönen işlere dikkat etmesi etmesi gerekiyor, Yay burcu ise aşk konusunda cesur adımlar atabilir. 15 Mart Pazartesi Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. İletişim adına güzel ve pozitif enerjilerin hâkim olduğu bugün hızlı hareket etmek ve isteklerimizi gerçekleştirmek adına harekete geçebiliriz. Alacağımız haberler motivasyonumuzu arttıracaktır. Kariyerimizle ilgili konularda harekete geçmek ve görüşmeler yapmak adına uygun bir gündeyiz. İşte 15 Mart günlük burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

15 Mart Pazartesi Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. İletişim adına güzel ve pozitif enerjilerin hâkim olduğu bugün hızlı hareket etmek ve isteklerini gerçekleştirmek adına harekete geçebilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın Koç burcunda ilerleyeceği pazartesi günü boyunca arkandan dönen işlere karşı temkinli olmanda yarar var. Hızlı tepkiler ortaya koyabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Arkadaşlarınla birlikte olmak ve hoşça vakit geçirmek adına uygun bir gündesin. İletişime geçmen gereken konularda cesaretli davranabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sakin enerjilerin söz konusu olduğu pazartesi günü boyunca kariyerinle ilgili konularda harekete geçmek ve görüşmeler yapmak adına uygun bir gündesin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Yurt dışından ya da uzak yerlerden tanıdıkların bugünlerde seninle iletişime geçebilir. Sportif faaliyetler adına uygun bir gündesin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde aşk hayatında hoşlandığın kişiye açılmak istiyorsan cesaretini toplaman zor olmayacak. Ödemelerinle ilgili konularda harekete geçmen gerekebilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay pazartesi günü boyunca karşıt burcun olan Koç burcunda ilerliyor olacak. İletişim adına uygun enerjilerin olduğu bugün cesaretini toplayıp eşinle aranızdaki sorunları halletmek üzere adım atabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Günlük rutin işlerinin yoğun olacağı bugünlerde yazılı ve sözlü iletişim içerisinde olman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sağlığına dikkat etmen gereken günlerdesin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Aşk hayatında cesur adımlar atıyorsun. Zodyağın en pozitif burcu olarak, pozitif enerjiler gökyüzünden seni destekliyor olacak.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

İçsel motivasyonunun hayli uygun olduğu gün boyunca cesaretle evinle ilgili önemli adımlar atabilirsin. Anlaşmalar adına da olumlu bir gün.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Yakın çevrenle iletişim içerisinde olabilirsin. Alacağın haberler motivasyonunu arttıracaktır. Yakın yerlere seyahatlerin söz konusu olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Parasal konularda atik davranabilirsin. Aynı zamanda bugün anlaşmalar yapmak adına da uygun bir gün olacaktır.