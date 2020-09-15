15 Eylül Salı Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 15 Eylül Salı burç yorumları merak ediliyor. İşte 15 Eylül Salı 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 15 Eylül Salı 2020
Burcunuz aşk ve sağlık için ne diyor? İşte 15 Eylül 2020 burç yorumları
Günlük burç yorumları her gün düzenli olarak yayınlanıyor ve burcunuza ait her konuda farklı analizleri sunuyor. Peki, 15 Eylül 2020 burç yorumları nasıl?
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay 15 Eylül Salı günü Ay Aslan burcundan Başak burcuna geçecek. Saat 18.09 ile 21.37 arasında Ay boşlukta olacağından daha çok keyifli zaman geçirebileceğin ve yaratıcılığını kullanabileceğin alanlarla uğraşman iyi olacaktır.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Salı günü boyunca olayları gereğinden fazla abartman aile bireylerini kızdırabilir. Akşam saatlerinde bilhassa kadınlardan yana ani gelişmeler seni şaşırtabilir.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Gün içerisinde kardeşlerinle ilgili konularda cesaretle adım atman gerekebilir. Ay’ın kapanma fazında ilerlediği bugün yeni ay öncesinde elindeki işleri tamamlamak adına uygun bir süreçtesin.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Salı günü boyunca yaratıcı enerjin hayli yüksek. Ancak akşam saatlerinde bir kadının beklenmedik tavırları senin işlerini bozabilir.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Ay salı akşamı saat 21.37’de Aslan burcundan ayrılıp Başak burcuna geçiş yapacak. Fiziksel özelliklerin, hayata bakışın ile ilgili konularda önemli kararlar alman olası gözüküyor.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Gün içerisinde endişeli durumların söz konusu olabilir. Başak burcunda gerçekleşecek Yeni ay öncesinde elinde kalan işleri tamamlamaya odaklanman iyi olacaktır.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Gökyüzü enerjilerinin yoğun olduğu bugünlerde organizasyonel meselelerde önemli kararlar alabilirsin. Ay akşam saatlerinde Başak burcuna geçecek. Bilinçaltı çalışmaları yapmak adına güzel bir zaman dilimi.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Sorumluluklarınla ilgili olarak otorite pozisyonu kişilerden birtakım talimatlar alabilirsin. Ay’ın kapatma fazında ilerlediği bugünlerde yeni bir iş başlatmamaya ve elindeki işleri tamamlamaya odaklanman iyi olacaktır.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Günün ilk yarısında uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde aşk hayatında beklenmedik sıra dışı konular seni üzebilir.
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OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Bugünlerde nafaka ve benzeri konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Aşırı özgürlükçü ve değişken tavırların partnerinle aranın açılmasına sebep olabilir.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Ay’ın Aslan burcunda ilerleyeceği günün genelinde eşinle ilgili konulara odaklanabilirsin. Bireysel taraflarını daha çok vurgulamak isteyebilirsin.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Ay’ın kapanış fazında ilerlediği bugünlerde elinde kalan işlere odaklanman yerinde olacaktır. Akşam saat 21.37’de Ay Aslan burcundan ayrılıp Başak burcuna geçiş yapacak.
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