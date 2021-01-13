14 Ocak Perşembe Günlük burç yorumları

14 Ocak 2021 burç yorumları enerji dolu bir güne işaret ediyor. Günlük burç yorumlarında aşk, sağlık ve para konularında beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Boğaları gergin bir perşembe, oğlakları parasal gelişmeler bekliyor. 14 Ocak 2021 burç yorumları sizlerle...

14 Ocak 2021 burç yorumları araştırılıyor. 14 Ocak Perşembe günü hangi burçlar enerji dolu hangi burçlar daha şanslı olacak? Günlük burç yorumları farklı konularda yol gösteriyor. 14 Ocak Perşembe günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Aynı zamanda gerginlikler olabilir. Saat 12.28 sonrasında ay boşlukta olacak. Uranüs bugün ileri hareketine geçiyor. Güneş Plüton kavuşumu içsel enerjimizin yoğun olacağı bir güne işaret ediyor. Boğaları gergin bir perşembe, oğlakları parasal gelişmeler bekliyor. Teraziler ise aşk konularıyla ilgilenebilir. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 14 Ocak 2021 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

14 Ocak Perşembe günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay’ın Kova burcunda ilerlediği perşembe günü boyunca hayli gergin enerjiler gün boyunca etkili olacak. Tartışmalardan uzak durman yerinde olacaktır.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Perşembe günü boyunca eşinin ailesi ile ilgili konular ön planda olabilir. Onlarla ilgili beklenmedik gelişmeler sabah saatlerinde seni öfkelendirebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

İş ilişkilerinle ilgili konularda zorlanmaların söz konusu olabilir. Konuların üstüne çok fazla gitmemeye özen göstermelisin. Ödemelerin ile ilgili beklenmedik gelişmeler var.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ay perşembe günü boyunca Kova burcunda ilerliyor olacak. İkili ilişkilerin ve anlaşmaların öne çıkıyor olacak. Sıra dışı gelişmeler ardı ardına gelebilir. Beklenmedik anda gelen bir teklif ile planların bozulabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Perşembe günü boyunca sağlığınla ilgili konulara yönelmen iyi olabilir. Ofis içerisinde ani gerilimler moralini bozuyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Aşk ilişkilerine odaklanacağın bugün partnerinle beklenmedik konuşmalar yapabilirsiniz. Olayların üstüne gitmeden akışına bırakmanda yarar var.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Evinle ilgili meselelere yöneleceğin bugün beklenmedik durumlar planlarını bozabilir. Sabah saatlerinde gerginlikler olabilir. Saat 12.18 sonrasında ay boşlukta olacak.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Kardeşlerinle ilgili akılcı çözümler getirmen gereken sıra dışı durumlar var. Ancak bugünün enerjileri önemli işler başlatmak adına destekli değil.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Parasal meselelerinin önemli olduğu bugün etrafındaki insanların senden maddi yardım beklentileri seni gerginleştirebilir. Ani kararlar vermekten uzak durmalısın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyorken sağlığınla ilgili konularda beklenmedik durumlar seni şaşırtabilir. Kendinle ilgili yeni şeyler başlatmayı düşünüyorsan daha sonraya alman daha doğru olacaktır. Uranüs bugün ileri hareketine geçiyor.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Sabah erken saatlerde şaşırtıcı durumlarla karşılaşabilirsin. Arkandan çevrilen işlere dikkat etmelisin.