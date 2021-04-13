14 Nisan Çarşamba 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

14 Nisan günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. 14 Nisan Çarşamba günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Venüs bugün Boğa burcuna geçiş yapıyor olacak. Güzellik bakımları, estetik operasyonlar adına uygun bir sürece giriyoruz. İçsel enerjimizin yüksek seyredeceği bir gündeyiz zira Güneş ile Mars arasında destekleyici açı var. İşte 14 Nisan günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

14 Nisan Çarşamba günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelere yönelik davranıyor olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Venüs bugün senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Güzellik bakımları yapman adına uygun bir gündesin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde Ay Boğa burcunda yani senin arka alanında ilerliyorken bilinçdışı konularda çalışmalar yapabilirsin. İletişim konularında fazla iddiacı olmaktan kaçınmalısın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ani tavırlarınla etrafındakileri şaşırtabilirsin. Eylemlerini planlı bir şekilde oluşturman gereken bir süreçtesin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Kariyerinle ilgili konularda bir güven ve istikrar arayışındasın. İletişim ile ilgili bir konuda bilhassa günün ilk yarısında dikkatli hareket etmelisin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Boğa burcunda ilerleyen Ay yurtdışı ile ilgili konularda önemli gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. Güneş ile Mars arasındaki uyumlu açının desteğiyle otorite figürlerin tarafından destekleniyorsun.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Zihinsel iletişiminin ön planda olacağı bugün karşılıklı iletişim konularında daha geri planda kalarak ilerlemen iyi olacaktır.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay karşıt burcunda ilerliyor bugün. İkili ilişkilerinde kendini göstermek isteyebilir. Aşk ilişkileri açısından güzel enerjiler var.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sağlığınla ilgili konulara odaklanıyor olacaksın. İçsel enerjinin yüksek seyredeceği bir gündesin zira Güneş ile Mars arasında destekleyici açı var.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

İşinle ilgili beklenmedik bir karar alabilirsin. Çocuklarınla ilgili konulara odaklanıyorsun.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ebeveynlerinle aranda geçecek bir konuşma sonrasında önemli bir karar alabilirsin. Bir büyüğünden de destek göreceksin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Yakın çevrenle aranda birtakım görüşmeler söz konusu olabilir. Venüs Boğa burcuna geçiyor. Estetik operasyonlar için uygun bir süreçtesin.