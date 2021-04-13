14 Nisan Çarşamba 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

14 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları! Astroloji nedir? Bugün Şans hangi burcun yanında Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özellikleri neler? Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.
14 Nisan 2021 günlük burç yorumları yayınlandı. Tüm astroloji takipçileri günlük burç yorumlarını günlük olarak takip ediyorlar. 14 Nisan Çarşamba günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Venüs bugün Boğa burcuna geçiş yapıyor olacak. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından hazırlanan 14 Nisan günlük burç yorumları haberimizin detaylarında...
14 Nisan günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. 14 Nisan Çarşamba günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Venüs bugün Boğa burcuna geçiş yapıyor olacak. Güzellik bakımları, estetik operasyonlar adına uygun bir sürece giriyoruz. İçsel enerjimizin yüksek seyredeceği bir gündeyiz zira Güneş ile Mars arasında destekleyici açı var. İşte 14 Nisan günlük burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
14 Nisan Çarşamba günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelere yönelik davranıyor olabilirsin.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Venüs bugün senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Güzellik bakımları yapman adına uygun bir gündesin.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Bugünlerde Ay Boğa burcunda yani senin arka alanında ilerliyorken bilinçdışı konularda çalışmalar yapabilirsin. İletişim konularında fazla iddiacı olmaktan kaçınmalısın.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Ani tavırlarınla etrafındakileri şaşırtabilirsin. Eylemlerini planlı bir şekilde oluşturman gereken bir süreçtesin.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Kariyerinle ilgili konularda bir güven ve istikrar arayışındasın. İletişim ile ilgili bir konuda bilhassa günün ilk yarısında dikkatli hareket etmelisin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Boğa burcunda ilerleyen Ay yurtdışı ile ilgili konularda önemli gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. Güneş ile Mars arasındaki uyumlu açının desteğiyle otorite figürlerin tarafından destekleniyorsun.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Zihinsel iletişiminin ön planda olacağı bugün karşılıklı iletişim konularında daha geri planda kalarak ilerlemen iyi olacaktır.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Ay karşıt burcunda ilerliyor bugün. İkili ilişkilerinde kendini göstermek isteyebilir. Aşk ilişkileri açısından güzel enerjiler var.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Sağlığınla ilgili konulara odaklanıyor olacaksın. İçsel enerjinin yüksek seyredeceği bir gündesin zira Güneş ile Mars arasında destekleyici açı var.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
İşinle ilgili beklenmedik bir karar alabilirsin. Çocuklarınla ilgili konulara odaklanıyorsun.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Ebeveynlerinle aranda geçecek bir konuşma sonrasında önemli bir karar alabilirsin. Bir büyüğünden de destek göreceksin.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
Yakın çevrenle aranda birtakım görüşmeler söz konusu olabilir. Venüs Boğa burcuna geçiyor. Estetik operasyonlar için uygun bir süreçtesin.