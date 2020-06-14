14 Haziran Pazar burç yorumları! Burçlara Göre Hayatınızda Nasıl Değişiklikler Olcak? Bu haber hayatınızı değiştirebilir!

14 Haziran Pazar burç yorumları merak ediliyor. MERKÜR RETROSU NEDİR? YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Koç burcunun, Ay Merkür karşıtlığının etkisiyle sinirsel gerginliklere dikkat etmesi gerekiyor İşte 14 Haziran Pazar 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…
14 Haziran 2020 burç yorumları! Hangi burçları seyahat bekliyor?
14 Haziran 2020 burç yorumları merak ediliyor. Sağlıkla ilgili problemlerle güne başlayan Koç burcu, öğleden sonra sakin bir güne kavuşacak. 14 Haziran Pazar günü Boğa burcunu enerjili bir gün, Kova burcunu yurt içinde bir seyahat bekliyor. Günlük burç yorumları haftanın son gününde araştırılıyor. İşte 14 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 14 Haziran 2020 Pazar günü saat 0.03 civarında Ay senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Sağlığınla ilgili yaşadığın hassasiyetler seni öfkelendirebilir. Günün ikinci yarısında daha sakin enerjiler senin adına söz konusu olacaktır.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Sabah saatlerinde güzel enerjiler var. Pozitif duygular seni sarabilir. Öğleden sonra etrafındaki kadınlarla iyi ilişkiler içerisinde olacak olabilirsin. Akşam saatlerinde ruhsal çalışmalar yapmak isteyebilirsin.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın Koç burcunda ilerleyeceği bugün arkadaşlarınla ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Bazı konularda bencil davranabilirsin. İkili ilişkilerin adına güzel bir gün.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Bugün hedeflerin ile ilgili mücadele yaratan durumlar gündeme gelebilir dikkat etmelisin. Sabah saatlerinde duygularını kontrollü bir şekilde yansıtmayı tercih ediyor olacaksın. Öğleden sonra çevrendeki kadın figürlerinden sana sürprizler gelebilir.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Yayıncılık gibi bir işi ile uğraşıyorsan sıcak gelişmeler gündeme gelebilir bugünlerde. Özel ilişkilerin adına önemli günlerden geçiyorsun. Seni şaşırtacak bir teklif alabilirsin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Ay’ın Koç burcunda ilerlediği pazar günü bir miras meselen varsa bunlarla ilgili birtakım gelişmeler yaşanabilir. Keyif alacağın işlerle ilgilenmek kafanı boşaltman adına iyi olabilir.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Evlilik hayatında sıcak ve hareketli gelişmeler meydana gelebilir. Öğleden sonra etrafındaki kadınlarla iyi ilişkiler içerisinde olacak olabilirsin. Sevdiğin bir kadından alacağın bir teklif seni çok mutlu edebilir.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Sorumluluklarınla ilgili sabırsız davranman birtakım hatalara yol açabilir. Ev kazalarına ve sağlık sorunlarına dikkat etmelisin. Evine gelen bir misafir seni çok mutlu edebilir.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Bugünlerde aşk hayatınla alakalı sabırsız davranabilirsin. Özel ilişkilerinde önemli bir karar alabilirsin. Bu kararının bir kadınla olan konuşmandan hayli etkilenmen durumu söz konusu olabilir.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Evinle ilgili meselelerde direkt olman gereken ve kendini ortaya koyman gereken durumlar var. Sabah saatlerinde duygularını kontrollü yaşıyorsun.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Bugün Ay Satürn arasında uyumlu bir açı kesinleşecek. Yurt içinde bir seyahat planı yapabilirsin. Sabah saatlerinde duygusal anlamda kendini hayli iyi hissediyor olacaksın.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Bugünlerde cüzdanını ilgilendiren meselelerde ki sıcak gelişmeler seni heyecanlandıracak olabilir. Bir iş kurma teklifi alabilirsin. Değerlendirmen faydalı olabilir.
14 Haziran Günlük burç yorumları nasıl? Bu Pazar gününde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını neler bekliyor? Venüs retrosu bitmeden peşinden Merkür retrosunu yaşadığımız Haziran ayında burçlar bizler yön gösteriyor. Peki Aşk, İş, Para konularında hangi burç daha şanslı? Meraklılarının gün gün araştırdığı burç yorumlarını haberimizde sizler için bir araya getirdik...
GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2020 Pazar
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