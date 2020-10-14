14 Ekim Çarşamba Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ekim ayı burç yorumları

14 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları 14 Ekim Çarşamba 2020 burç yorumları merak ediliyor. İşte 14 Ekim Çarşamba 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 14 Ekim Çarşamba 2020
Hangi burçlar güne şanslı başlayacak? 14 Ekim günlük burç yorumları
14 Ekim Çarşamba 2020 burç yorumları ne ifade ediyor? Hangi burçlar güne daha şanslı uyanacak? En güncel günlük burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 14 Ekim Çarşamba günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor. Evcil hayvanlarının bakımları ile ilgilenmen gerekebilir. Gün genelinde yoğun enerjiler var.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Çocuklarınla ilgili konuların öne çıktığı cuma günü onların hayatlarını ilgilendiren konularda düzenlemeler yapman gerekebilir. Sabah saatlerinde otorite figürleri ile tartışmaların can sıkıcı olabilir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Çarşamba günü evinle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Gerginliklere açık olabileceğin bugün evinle ilgili işlemler yapmak istiyorsan dikkatli olman iyi olacaktır. Merkür düz hareketine bugün geçiyor.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Gün içerisinde cömert tavırların ile herkesin sevgisini kazanıyor olacaksın. Kardeşlerinle ilişkilerine önem vermen gereken bir gün. Eleştirel tutumuna dikkat etmen iyi olacaktır.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Parasal meselelerde ihtiyatlı davranman gereken bir gün seni bekliyor olacak. Etrafındaki insanlara karşı aşırı cömert tavırların gün sonunda seni zorlayabilir. Gün boyunca oluşacak yoğun enerjilerden zihinsel anlamda yorulabilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Kendinle ilgili önemli düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Bir şeyleri yoluna sokmak için uygun bir gün olabilir.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Sevdiğinle aranda zorluklar çarşamba günü kendini gösterebilir. Akşam saatlerinde yapmak istediğin işler ile ilgili gereken cesareti kendinde buluyor olacaksın. Yeniay öncesinde zorlanabilirsin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Gün boyunca arkadaşlarınla aranda eleştirel tutumun nedeniyle zorlanabilirsin. Daha yapıcı bir şekilde yaklaşman iyi olacaktır. Sabah saatlerinde otorite figürlerin ile zorlanabilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Özel ilişkilerinde uyum yakalamakta sabah saatlerinde zorlanabilirsin. Günün ikinci yarısında bir kadın eli ile gelen yardım seni mutlu ediyor.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Eşinin ailesinden biri tarafından gelen eleştiri canını sıkabilir. İletişim konusunda aldanmalara maruz kalabilirsin. Dikkatli olman gerekiyor.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Ödemelerin ile ilgili birtakım düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Para alışverişi içerisinde olman durumunda dikkatli olman iyi olacaktır. Kandırılmalara açık olabilirsin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Özel ilişkilerinde zorlanmaların olabilir. Kandırılmalara açık olabilirsin. Dikkatli davranman gerekiyor. Akşam saatlerinde yapman gereken şeyler için gereken cesareti kendinde buluyor olacaksın.
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