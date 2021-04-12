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ücretsiz izin parası 3
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teminat senedi
teminat senedi
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is kanunu
is kanunu
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engelli emekli
engelli emekli
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işçi çalışma
işçi çalışma
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işe iade
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13 Nisan Salı 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

13 Nisan Salı günlük burç yorumları! Astroloji nedir? Bugün Şans hangi burcun yanında Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özellikleri neler? Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.

13 Nisan Salı 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?
12 Nisan 2021 Pazartesi 09:36
Günlük burç yorumları neler söylüyor? Aşk, Para, İş, Kariyer durumunuz ile ilgili koç burcu, boğa burcu, ikizler burcu, yengeç burcu, aslan burcu, başak burcu, terazi burcu, akrep burcu, yay burcu, oğlak burcu, kova burcu ve balık burcu günlük yorumları 13 Nisan 2021 Salı günlük burç yorumları;

13 Nisan 2021 Salı Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Düşüncelerinizde sabit bir kilitlenme söz konusu. Alışkanlıklarından ödün vermek istemiyor ve huzurunuz için, maddesel gelirlerinizi arttırma konusunda araştırmalar yapıyorsunuz. Ortaklıklar konusunda çekimser davranmayın.

13 Nisan 2021 Salı Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün, evinizle ilgili özel çalışmalar içinde olacak ve bütçenizi yeniden gözden geçireceksiniz. Yapacağınız değişimlerin maddi tutarı hayli yüksek olacak. Arkadaşlarınızdan güç alacaksınız. Mantıklı düşüncelere değer vermek istiyorsunuz.

13 Nisan 2021 Salı Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün, partnerinizin işiyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Bazı fikir alışverişleri içinde olsanız bile, onun sizden daha fazla talepleri olacak. Avantajları göz ardı etmiyor ve kişiselliğinizden ödün vermek istemiyorsunuz.

13 Nisan 2021 Salı Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün sınırlarınızı zorluyorsunuz. Kişisel hırslarınız diğer ihtiyaçlarınızın önüne geçebiliyor. Gün içinde kafanızda şekillenen her olay, sizi mükemmel şartlara taşıyor. Kendinize özgü tarzınız var ve bundan ödün vermiyorsunuz.

13 Nisan 2021 Salı Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Yaşama katacağınız çok şey var. Bugün yeni şartlarınızı gözden geçirmeli, samimi olduğunuzu karşı tarafa belirtmelisiniz. Karşılaştığınız engellere hazırlıklısınız ve sınırlarınızı zorlayacak her şeyi göğüslemeye kararlısınız.

13 Nisan 2021 Salı Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün ince hesaplar peşindesiniz. Küçük detayların size kazandıracağı avantajları unutmuyor, olayları değişik açılardan yorumlamayı yeğliyorsunuz. Kendinize güvenmelisiniz. Eleştirici yönlerinizi denetlemek zorundasınız.

13 Nisan 2021 Salı Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Görüşeceğiniz kişilerin sizden bazı beklentileri olacak, fakat ayrıntıların üzerinde çok fazla durduğunuz için, karşı tarafın düşünce bazında yorulmasına neden olacaksınız. Haksızlıklara karşı direnme gücünüz yüksek.

13 Nisan 2021 Salı Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün, isteklerinizde net ve farklı şartlar sunan bir kişi olarak, karşı tarafın zihninde ikilem yaratmanız mümkün. Kendinizle barışık olmak işinize yarayacak. Algılarınız oldukça yüksek seyrediyor. Dalgınlıklarınıza dikkat.

13 Nisan 2021 Salı Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Özgürlüğünüzü yansıtamadığınız işlerden çok çabuk sıkıldığınız kesin ve yaşamınızı kendi şartlarınıza göre şekillendirmekten yanasınız. Karar vermeden önce iyi düşünmelisiniz. Ayrıntıları gözden kaçırmamaya çalışmalısınız.

13 Nisan 2021 Salı Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Kişisel rahatlığınızın önemli olduğunu biliyor ve kendi doğrularınıza göre hareket etmek istiyorsunuz. Duygularınızda ve zevklerinizde bir genişleme, esneklik söz konusu. Sizden beklenmeyecek bir davranış sergiliyorsunuz.

13 Nisan 2021 Salı Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Duygusal bireyselliğinizi ön plana çıkarmaktan hoşlanacağınız bir gün. Arkadaşlarınızın üzerinde etkiniz hayli büyük. Bugün yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmelisiniz. Bilgilerinizi yerinde kullanacağınız bir gün.

13 Nisan 2021 Salı Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Yatırımlarınızı gözden geçirmeli ve enerjinizi doğru işlerde kullanmalısınız. Yeni şartlarınızı belirlemek istiyorsanız, farklı kişilerin düşünceleri size yeni bir yön verecektir. Bugün hızlıca değişime ihtiyaç duyacaksınız.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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