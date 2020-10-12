13 Ekim Salı Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ekim ayı burç yorumları

13 Ekim Salı günlük burç yorumları 13 Ekim Salı 2020 burç yorumları merak ediliyor. İşte 13 Ekim Salı 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 13 Ekim Salı 2020
Boğalara aşk, Koçlara iş haberi! 13 Ekim 2020 burç yorumları
13 Ekim 2020 Salı burç yorumları siz değerli okuyucularımız için hazırlandı. Günlük burç yorumları aşk ve iş hayatına dair ipucu veriyor. İşte burçlarda sizi şaşırtacak gelişmeler...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 13 Ekim Salı günü saat 07.56’da Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Çalışma koşulları ve yanında çalışanlar ile ilgili konular önemli hale geliyor.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Aşk hayatında hızlı gelişmeler ardı ardına seni mutlu edebilir. Bu gece alacağın bir teklif seni şaşırtacak. Ay Balzamik fazında ilerlerken elimizdekileri bitirmeye çalışmakta yarar var.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Evinle ilgili konular öne çıkıyor. Salı günü Ay Zodyağın titizliği ve düzeni ile ünlü Başak burcuna geçiyor. Haliyle evde düzenlemeler yapman ve kendini temizliğe vermen mümkün.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Günün ilk yarısında iletişim ile ilgili konular senin için önemli hale geliyor olacak. Bir anlaşma imzalaman gerekiyorsa bunu titizlikle yapmak isteyebilirsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Parasal konularda önemli gelişmeler var. Bilhassa gece saatlerinde beklenmedik bir para akışı seni hayli mutlu edebilir. Ay Balzamik fazında haliyle yeni işlere girmemek gerektiğini vurguluyor.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Ay salı günü saat 07.56'da senin burcuna geçti. Bireysel ve sağlığınla ilgili konuları daha çok önemseyeceğin iki günlük süreç başlıyor olacak. Beklenmedik gelişmeler gece saatlerinde kafanı fazlaca meşgul ediyor.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Hastane ile ilgili bir konuda önemli bir gelişme yaşanabilir. Karşına çıkacak beklemediğin bir kişi seni bugün akşam saatlerinde mutlu ediyor.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Arkadaşlarınla arandaki bir konuda bugün titizlikle davranman gerekebilir. Ay burç değiştirdiğinden dolayı enerji olarak değişken bir tavır içerisinde olabilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Ay'ın Başak burcuna geçtiği Salı günü kariyerinle ilgili değişken konular söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde sürpriz gelişmeler seni bekliyor.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Uzak akrabalarından alacağın haberler var. Görüşmek istediğin konular varsa akşam saatleri çok daha uygun olacaktır. Balzamik Ay fazında ilerleyen Ay konuları kendi akışına bırakman gerektiğini vurguluyor.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Ortak paylaşımların ile ilgili bir konuda konuları titizlikle ele alman gerekebilir. Sıra dışı meseleler seni rutininden uzaklaştırabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Ay salı günü burç değiştirdiğinden ötürü değişken enerjiler seni sarabilir. Partnerinle arandaki sorunları halletmen adına akşam saatleri daha uygun olacaktır.
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