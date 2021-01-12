12 Ocak Salı Günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 12 Ocak 2021 Salı günü için ani kararlara dikkat çekiyor. 12 Ocak Salı günü Ay Oğlak burcunda ilerliyor olacak. İşlerimize ciddi yaklaşmak istediğimiz bir süreçteyiz. Sabah saatlerinde ani gelişmeler iş akışımızı değiştirebilir. Saat 18.00’de Merkür ile Uranüs arasında zorlayıcı açı devrede olacak, ani kararlar almamak gereken bir gündeyiz. 12 Ocak Salı günü Koç ve Boğa burcu sabah saatlerinde ani kararlar alabilir, Oğlak burcu sağlığına dikkat etmesi gereken günlerden geçiyor. Aslan burçlarını ise sağlık konuları bekliyor. İşte aşk, sağlık ve para konularında 12 Ocak 2021 burç yorumları...

12 OCAK 2021 KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURCU YORUMU

12 Ocak Salı günü Ay Oğlak burcunda ilerliyor olacak. İşlerine ciddi yaklaşmak istediğin bir süreçtesin. Sabah saatlerinde ani gelişmeler iş akışını değiştirebilir.

12 OCAK 2021 BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURCU YORUMU

Günün kalitesinde senin için yurt dışı, yabancılar, akademik konularda yoğunluklar var. Eşinin ailesi ile ilgili de önemli konular, belki baskı yaratan durumlar yaşayabilir ve ani kararlar almak durumunda kalabilirsin.

12 OCAK 2021 İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURCU YORUMU

Günün büyük kısmında ortak kazançlar, miraslar, vergiler, harcamalar alanında yoğunluklar yaşıyor olacaksın. Sabah saatlerinde kredi durumun ya da borç, miras, vergi durumun varsa tamamlanması durumu söz konusu olabilir.

12 OCAK 2021 YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURCU YORUMU

Ay Salı günü Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Evliliğinde problemler yaşıyorsan bugün akşam saatlerinde Merkür ile Uranüs arasında zorlayıcı açı devrede olacak, ani kararlar alman iyi olmayabilir.

12 OCAK 2021 ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURCU YORUMU

Bugünlerde cilt ve dizlerinle ilgili bölgelerdeki sorunlarına dikkat etmelisin. Aynı zamanda evcil hayvanların varsa onlarla ilgili birtakım sağlık problemleri ile de karşılaşabilirsin.

12 OCAK 2021 BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURCU YORUMU

Günün büyük çoğunluğunda çocuklarınla ilgili sorumluluklarının ön plana çıktığı bir gündesin. Bilhassa onların eğitim hayatları ile ilgili konular önemli hale gelebilir.

12 OCAK 2021 TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURCU YORUMU

Ailen, ev ve yuva konularında yoğunlukların söz konusu olabilir bugünlerde. Evinle ilgili bir konuda gerginlikler akşam saatlerinde yaşanabilir.

12 OCAK 2021 AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURCU YORUMU

Bugünlerde kardeşlerinin ya da yakın çevre akrabalarının hayatlarını ilgilendiren konularda önemli görüşmeler yapabilirsin. Zorlayıcı etkiler altındasın.

12 OCAK 2021 YAY VE YÜKSELEN YAY BURCU YORUMU

Cuma günü harcamalarınla ilgili önemli düzenlemeler alman gerekebilir. Bazı alanlara olan harcamalarını azaltman gereken durumlar meydana gelebilir.

12 OCAK 2021 OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURCU YORUMU

Ay’ın Oğlak burcunda olacağı bugünlerde ilişkilerinde, evliliğinde, kariyerinde önemli konular söz konusu olabilir. Sağlığına da dikkat etmen gereken günlerden geçiyorsun.

12 OCAK 2021 KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURCU YORUMU

Salı günü boyunca senin üzerinde baskı yaratan durumlara dikkat etmende fayda var. Hastane veya hapishane gibi kapalı yerler de birtakım işlerin varsa bu alanlarda birtakım düzenlemeler yaşayabilirsin.

12 OCAK 2021 BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURCU YORUMU

Sosyal çevrende birtakım baskı yaratan durumlar meydana gelebilir. Aynı zamanda kazancın ile ilgili de birtakım konularda gerilebilirsin.