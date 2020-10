12 Ekim Pazartesi Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ekim ayı burç yorumları

Her gün binlerce belki de milyonlarca insanın ilgi alanı olduğu astroloji ve günlük burç yorumları takip edilerek okunmak isteniyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada neler yaşanacağına, bu yaşananların ise iş, para ve aşk alanlarında nasıl bir etki göstereceği merak edilerek araştırılıyor. Özellikle kadınların alaka gösterdiği günlük burç yorumları ile karşınıza çıktığımız haberimizde tüm detayları öğrenebilirsiniz. Ancak unutmayın ki haberimizde yer alan burç yorumları farklı internet sitelerinden derlemelerdir. Okuyucularımıza iyi günler dileriz.





Astroloji nedir?

Astroloji hemen hemen insanlık tarihi kadar eski bir kehanet sistemidir. Her ne kadar son yüzyılda genel Astroloji anlayışı biraz değişmiş ve Astroloji'ye bilimsel bir görünüş verilmeye çalışılmışsa da Astroloji temelde bir kehanet, gelecekten haber verme sistemidir. Geniş anlamdaysa Astroloji insanın evren ve kozmik güçlerle olan ilişkilerini inceleyen, başarı ve başarısızlık oranlarını, hangi konularda şanslı, hangilerinde şanssız olduğunu anlamaya çalışan, hangi dönemlerde ne gibi kozmik etkiler altında kalarak, nelere uygun olduğunu araştıran bir sanattır ve bu sanat, Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlerin, uydumuz Ay'ın, Güneş'in,a Güneş Sistemi'mizin çevresinde bulunan takım yıldızların ya da başka bir ifadeyle burçların içindeki haraketlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyerek çalışan bir sistemdir.



12 Ekim 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 12 Ekim 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mart - 20 Nisan)

İletişim içerisindeyken kullandığınız kelimelere dikkat etmenizde yarar var. Yerine getiremeyeceğiniz sözler vermek size güven duyan insanları üzebilir. Ailenizle fikir birliği yapmak için daha fazla çaba harcamanız gerek. Kendinizi bu dönemde gergin ve baskı altında hissedebilirsiniz. Hobilerinize yönelmek size iyi gelebilir.

BOĞA BURCU 12 Ekim 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Nisan – 21 Mayıs)

Güvendiğiniz kişilerle ilgili beklenmedik gerçeklerle yüzleşebilirsiniz Arkadan konuşmak, dedikodu yapmak veya yapanlarla bir arada olmak size iyi gelmeyecek. Dostlarınızla seyahate çıkmak için uygun bir dönem değil. Tatile yönelik karar alırken iletişim sorunu yaşayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU 12 Ekim 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mayıs - 23 Haziran)

Kariyer açısından beklediğiniz haberleri almakta gecikebilirsiniz. Önemli görüşmeleri ertelemenizde yarar var. Arkadaşlarınızla geleceğe yönelik projeleriniz konusunda ilerlemek biraz zaman alabilir. Özel hayatınızda sorunların çözüm aşamasında sergilediğiniz ani sinir, her şeyin yıkılmasına sebep oluyor.

YENGEÇ BURCU 12 Ekim 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Haziran - 23 Temmuz)

Yeni bir iş arayışı içindeyseniz, doğru işi bulmanız için harika bir dönem. Kariyerinizle ilgili konularda, hayatınızı değiştirebilecek ve sizi meşgul edecek konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Uzun zamandır ailenize karşı fazlasıyla ihmalkar yaklaşıyorsunuz, vakit ayırıp gönüllerini almanız ilişkileriniz için yapıcı olabilir

ASLAN BURCU 12 Ekim 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Temmuz - 22 Ağustos)

İş ile ilgili konularda yapacağınız görüşmelerde veya imza atacağınız anlaşmalarda sonuca ulaşmak için zamana ihtiyacınız olabilir. Arkadaşlarınızdan bazıları sizden borç isteyebilir yardım etmeden önce kendi bütçenizi düşünmeli ve ona göre hareket etmelisiniz. Özel hayatınızda en ufak şeyleri sorun haline getirip kafanızda olmayan şeyleri kurmanız ilişkinizi çıkmaza sokuyor.

Bugün ikili ilişkilerde iletişim konularında sıkıntı yaşayabilir arkadaşlarınızı ve partnerinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Aranızda ortak nokta bulmakta zorlanmanız ilişkinize sekte vurabilir. Ciddi iletişim krizleriyle boğuşmanız sizi fazlasıyla gerebilir. Özel hayatınızda partnerinizle olan konuşmalarınızda ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin.

TERAZİ BURCU 12 Ekim 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)

Kariyerinizle ilgili aldığınız kararlarda değişikliğe gidebilirsiniz. Bu durumda imzalamayı düşündüğünüz anlaşmaların tekrar üzerinden geçmeniz gerekecek. İşle ilgili önceden yapılmış anlaşmalar varsa bunlar da bu süreçten etkilenip bozulabilir. İlişkinizde her şey yolunda, ılımlı halinizi sürdürün. Baş ağrılarınıza dikkat!

AKREP BURCU 12 Ekim 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ekim - 22 Kasım)

İşiniz ile ilgili konulardaki titiz tavrınız patronlarınızın hoşuna gitse de bu durum sizi fazlasıyla hırpalıyor. Özel hayatınızı ve işinizi birbirinden ayırmadığınız sürece eleştiri oklarına maruz kalacaksınız. Sanat gibi yaratıcılık gerektiren bir iş kuracaksanız bir süre daha projelerinizi ertelemenizde yarar var. İş seyahatlerinde ilginç kişilerle tanışabilirsiniz. Yediklerinize dikkat!

YAY BURCU 12 Ekim 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım- 22 Aralık)

Aile içi ilişkilerde bir tartışmaya neden olmamak adına özverili bir dil kullanmanızda fayda var. Aksi halde sinirler gerilebilir. Özel hayatınızda partnerinizin maddi durumunda meydana gelecek olan olumlu değişiklikler sizi fazlasıyla mutlu edecek. Mevsimsel yorgunluklarınıza dikkat!

OĞLAK BURCU 12 Ekim 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Aralık - 20 Ocak)

Eşinizle ya da sevgilinizle kuracağınız iletişimde, fikir ayrılıklarına düşeceksiniz. Bu durumun aranızda büyük problemlere yol açmasına izin vermeyin. Sözleşme imzalamak ve önemli iş görüşmelerine katılmak için yanlış zaman. Alım-satım konularında kararsız kalabilirsiniz.

KOVA BURCU 12 Ekim 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Ocak - 19 Şubat)

Kazanç getirecek konularla ilgili olarak hak ettiğinizden daha azına razı olmak zorunda kalabilirsiniz. İş için yapacağınız seyahatlerde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. İşiniz için kullandığınız iletişim araçlarında, müşteri dataları gibi konularda problemler ortaya çıkabilir.

BALIK BURCU 12 Ekim 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 21 Mart)

Gündeminizde finansal konular var. Birikimlerinizi doğru bir biçimde yönetememeniz size zarar verecek. Sahip olduğunuz kaynakları verimli bir biçimde kullanmak için büyüklerinize akıl danışmanın tam sırası. Bazı projelerinizi ertelemek sizi sıkıntıya sokacak. Risk almaktan kaçının.