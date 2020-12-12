12 Aralık Cumartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

12 Aralık 2020 burç yorumları maddi ve manevi birçok konuda bilgi veriyor. Ay, akrep burcunda ilerliyor. Bu durum günlük burç yorumları için ne ifade ediyor? Cumartesi günü Boğaların ve Yengeçlerin sanatsal konulara ilgisi artabilir, Başak burcu güne mutlu başlayacak. İşte 12 Aralık 2020 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

12 Aralık Cumartesi günü Ay Akrep burcunda ilerliyor olacak. Hisseli kazanımlarında değişimler yaşanabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugünlerde partnerinin kıskançlıklarına maruz kalabilirsin. Sabah güne başlarken sanatsal konulara ilgin artabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Gün boyunca uyumlu enerjiler var. Sağlığınla ilgili olarak sana iyi gelecek uygulamaları kendine uygulayabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah güne başlarken sanatsal konularla ilgilenebilirsin. Bugünün gecesinde Ay ve Venüs arasındaki uyumlu açının etkisiyle ikili ilişkilerinde uyumlu enerjiler var.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Cumartesi günü babanla ilgili önemli bir konu meydana gelebilir. Eğlenceli aktiviteler içerisinde bulunmak enerjini yükseltebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bireysel uğraşlarınla ilgili konulara vakit ayırmak adına güzel bir gün. İkili ilişkilerindeki uyum moralini yükseltiyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde uyumlu enerjiler var. Parasal konularınla ilgili olarak bazı önlemler alman gereken bir süreçtesin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde gizemli konuları araştırmak isteyebilirsin. Günün ilk yarısında sevdiğin şeylere vakit ayırabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Kendi başına vakit geçirmen ve insanlardan uzak kalman bugünlerde sana iyi gelecektir. Gün boyunca kendine güvenen bir tavır içerisinde olman mümkün.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Projelerin ile ilgili ya hep ya hiç şeklinde bir yaklaşım sergileyebilirsin. Sevdiğine açılmak istiyorsan bugün akşamı değerlendirebilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sakinlikle vakit geçirmek ve evinde kalmak isteyeceğin bir gün. Meditasyon ve benzeri uygulamalar için sabah saatleri uygun olacaktır.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah güne başlarken sanatsal konulara ilgin artabilir.