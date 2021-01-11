11 Ocak Pazartesi Günlük burç yorumları

11 Ocak – 18 Ocak 2021 haftalık burç yorumları astrolojiyle ilgilenenler tarafından araştırılıyor. Bazı burçları gergin bir hafta bazılarını ise başarılı bir hafta bekliyor. 2021 yılının ilk yeniayı bu hafta Çarşamba günü 13 Ocak tarihinde Oğlak burcunda sabah saat 08.00’de meydana gelecek. Plüton’un da eşlik ettiği yeni ay bakalım bizlere nasıl etkiler getiriyor olacak? Pazartesi günü saat 16.30’a kadar yeni bir iş başlatmamanız yerinde olacaktır çünkü ay boşlukta hareket ediyor olacak. Hafta başında olumlu kararlar almak adına Merkür Jüpiter kavuşum açısı destekleyici gözüküyor. Çarşamba günü kariyer evinizde bir yeni ay meydana geliyor. Perşembe günü yoğun ve gergin enerjiler var. Otorite figürlerimiz ile çatışmalar yaşayabiliriz. İşte 11 Ocak – 18 Ocak 2021 haftalık burç yorumları…

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koçlar, 11 – 18 Ocak haftasına Ay yurt dışı, yabancılar ve kariyer konularınızı aydınlatırken giriyor olacaksınız. Hafta başında olumlu kararlar almak adına Merkür Jüpiter kavuşum açısı destekleyici gözüküyor. Çarşamba günü kariyer evinizde bir yeniay meydana geliyor olacak. Kariyerinizle ilgili önemli bir başlangıç yapma potansiyeliniz yeniay ile birlikte mümkün gözüküyor. Aynı gün Kova burcuna geçen Ay ile birlikte sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde yoğun iki günlük bir süreç sizleri bekliyor olacak. Hafta sonu daha sakin ve hobilerinize, arka planda bekleyen işlerinize vakit ayırmanız adına uygun enerjiler var. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğalar, 11 Ocak-18 Ocak haftasında Ay pazartesi günü saat 16.30’da burç değiştirerek Oğlak burcuna geçiş yapacak. Pazartesi günü saat 16.30’a kadar yeni bir iş başlatmamanız yerinde olacaktır çünkü ay boşlukta hareket ediyor olacak. Salı günü saat 18.00’de meydana gelecek olan Merkür Uranüs zorlayıcı açısının etkisiyle birlikte öfke patlamalarına açık bir günde olabilirsiniz, temkinli olmanızda yarar var. Çarşamba günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Yeniay sizlerin yurtdışı ve yabancılarla olan işlerinizde yeni birtakım projelere adım atmanız yönünde önemli etkiler yapıyor olacak. Hafta sonu arkadaşlarınız ile sosyal medya üzerinden yoğun görüşmeleriniz olabilir. Tüm işlerinizin yolunda gideceği harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler, 11 Ocak haftasında Ay Yay burcunda haftaya başlıyor olacağız. Pazartesi günü burç değiştiren Ay saat 16.30 sonrasında artan iş görüşmeleriniz ile birlikte yoğun bir tempoya girmenizi sağlıyor olacak. Çarşamba günü Oğlak burcunun 23 derecesinde meydana gelecek olan yeniay ile birlikte mevcut işlerinizi daha fazla büyütmek için kredi çekmek ya da borç almak isteyebilirsiniz. Perşembe günü Ay Kova burcunda olacak ve oldukça yoğun enerjilerin, görüşmelerinizin olduğu bir gün olabilir. Hafta sonu bilhassa kariyeriniz ile ilgili konulara kafa yorabilir, birtakım başvurularda bulunmak adına önemli çalışmalar yapabilirsiniz. Güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, 11 Ocak ve 18 Ocak haftasına girerken pazartesi günün büyük bir bölümünde Ay boşlukta ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde karşıt burcunuza geçen Ay ikili ilişkilerinize ve sözleşmelerinize odaklanmanızı sağlıyor olacak. Çarşamba günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Yeniay ile birlikte ikili ilişkilerinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Perşembe günü sinirleriniz gergin olabilir. Otorite figürleriniz ile güç savaşlarına girebilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde ise eşinizin yakın çevresi ile ilgili birtakım fedakârlıklarda bulunmanızı gerektirecek durumlar meydana gelebilir. Hepinize iyi haftalar dilerim.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Yeni yılın ikinci haftasında Ay Yay burcunda haftaya başlıyoruz. Sevgili Aslanlar, çocuklarınızla ilgili konular sabah saatlerinde öne çıkabilir. Çarşamba günü mesleğinizle ilgili konularda yeni birtakım işleri önünüze getirebilecek, yeni projelere imza atmanızı sağlayacak önemli bir yeni ay meydana gelecek. Sonrasında ay karşıt burcunuza geçiyor olacak. Perşembe günü gergin bir hava bilhassa ikili ilişkilerinizde hissedilebilirsiniz. Hafta sonu ise ortak paylaşımlarınızla ilgili olarak birtakım projelere partnerinizle birlikte kafa yorabilirsiniz. Hepinize güzelliklerle dolu bir hafta dilerim.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar, 11 Ocak haftasında yılın ilk yeniayı aşk hayatınızla ilgili konularda yeni heyecanları hayatınıza getirmek üzere çarşamba günü meydana geliyor olacak. Perşembe günü Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Çalışma arkadaşlarınızla aranızda gerginlikler söz konusu olabilir. Hafta sonu ikili ilişkilerinizle ilgili konulara daha fazla odaklanıyor olacaksınız. Bilhassa cumartesi günü partnerinizle güzel vakitler geçirmek adına gökyüzü sizleri destekliyor olacak. Hepinize güzel ve sağlıklı bir hafta dilerim.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler, hafta başında Ay burç değiştiriyor ve Yay burcundan ayrılarak Oğlak burcuna geçiyor olacak. Pazartesi günü saat 16.30’a kadar yeni bir iş başlatmamanız iyi olacaktır zira Ay boşlukta olacak. Çarşamba günü Oğlak burcunda ev ve yuva alanlarınızda birtakım yenilikleri hayatınıza getirebilecek, yeni bir düzen kurmanız adına destekleyici etkiler sunacak bir yeniay meydana gelecek. Hafta sonu Ay Balık burcunda olacak. Günlük işleriniz ve ufak tefek sağlık problemlerinizle ilgilenmek ve ne zamandır bekleyen işlerinizi toparlamak istiyor olacaksınız. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler, 11 Ocak haftasına Ay Yay burcunda başlıyor olacağız. Salı günü gergin enerjiler var. Ani kararlar almaktan uzak durmanızda yarar var. Çarşamba günü Oğlak burcundaki yeniay ile birlikte işinizle ilgili yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Perşembe günü otorite figürleriniz ile olan gerginliklere dikkat etmenizde yarar var. Hafta sonu Ay Balık burcunda ilerliyorken çocuklarınız ile ilgili konularda birtakım fedakârlıklar yapmanız gereken durumlar meydana gelebilir. Hepinize iyi haftalar dilerim.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar, 11 Ocak haftasına Ay sizin burcunuzda ve boşlukta giriyor olacağız. Merkür Jüpiter kavuşumunun meydana geleceği pazartesi günü ne zamandır aklınızda olan birtakım konuları meydana getirmek adına gökyüzü sizi destekliyor olacak. Çarşamba günü saat 08.00’de yılın ilk yeniayı Oğlak burcunda meydana gelecek. Parasal kazanımlarınızı arttıracak yeni projelere bu yeniay ile birlikte imza atabilirsiniz. Perşembe günü yoğun ve gergin enerjiler var. Hafta sonu ise evinizle ilgili konular öne çıkıyor. Evinizde birtakım yer değişikleri ve düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, 11 ve 18 Ocak haftasında, Ay pazartesi sabah saatlerinde boşlukta seyredeceğinden daha çok keyifli vakit geçirmeye odaklanmanız yerinde olacaktır. Öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Aklınızdaki projelerinizi yürürlüğe sokmak için gökyüzü enerjileri sizi destekliyor olacak. 13 Ocak tarihinde burcunuzda bir yeniay meydana gelecek. Kendinizle ilgili önemli ve yenilikçi bir karar imza atabilirsiniz. Perşembe gününü mümkünse yalnız geçirmeniz iyi olacaktır zira gergin ve zorlayıcı enerjiler gün boyu söz konusu olabilir. Hafta sonu yakın çevrenizden kişilere vakit ayırmak durumunda kalabilirsiniz. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar, yılın ikinci haftasında Ay Yay burcunda haftaya başlıyoruz. Pazartesi günü enerjileri aklınızdakileri gerçeğe dönüştürmek adına destekleyici etkiler sunuyor. Çarşamba günü Oğlak burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Hastaneler veya geri plandaki işlerinizle ilgili konularda yeni birtakım gelişmeler bu yeniay ile birlikte meydana gelebilir. Perşembe Ay sizin burcunuzda ve gergin enerjiler yoğunlukta olacak. Hafta sonu Ay Balık burcuna geçiyor. Parasal konularla uğraşılarınız yoğun olabilir. Yeni bir eşya satın almak için fizibilite çalışmaları yapabilirsiniz. Hepinize güzel enerjilerin etkili olacağı güzel bir hafta dilerim.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar, Yılın ilk yeniayı bu hafta çarşamba günü sizin sosyal çevrenizle ilgili alanlarda meydana gelecek. Arkadaş çevrenizde ve içinde bulunduğunuz sosyal topluluklarda yeni birtakım oluşumlar meydana gelebilir. Perşembe günü birtakım kısıtlanmalar içerisinde kalabilir ve babanız ya da sizin için önemli bir büyüğünüz ile güç savaşına girebilirsiniz. Hafta sonu Ay burcunuza geçecek. Kendinize vakit ayırmak isteyeceksiniz. Sportif faaliyetler ve hobiler yine yapmaktan hoşlanacağınız işler arasında yer alabilir. Hepinize güzel enerjilerin aktif olduğu bir hafta dilerim.

11 OCAK - 18 OCAK HAFTASININ EN GÜZEL SAATLERİ

Aynı zamanda bu hafta işlerimizi planlarken aşağıdaki zamanlarda yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var. Çünkü Ay boşluktayken başlanılan işleri tamamlamak zordur. Bu sürelerde keyifli vakit geçirebilir veyahut daha önceden başlamış olduğunuz işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

10 Ocak 21.29 11 Ocak 16.30

13 Ocak 10.22 13 Ocak 19.44

14 Ocak 12.28 16 Ocak 01.17

18 Ocak 06.44 18 Ocak 10.07