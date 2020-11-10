11 Kasım Çarşamba günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

11 Kasım Çarşamba günlük günlük burç yorumları 11 Kasım Çarşamba günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 11 Kasım Çarşamba günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 11 Kasım Çarşamba günlük burçlar
Burçları neler bekliyor? 11 Kasım 2020 burç yorumları
11 Kasım 2020 burç yorumları nasıl olacak? Hangi burçlar şanslı bir çarşambaya uyanacak? Günlük burç yorumları en güncel hâliyle sizler için hazırlandı.
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Ay 11 Kasım Çarşamba günü Başak burcundan ayrılıp saat 19.09’da Terazi burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinin daha fazla öne çıktığına şahit olabilirsin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde uyum sağlayabileceğin güzel enerjiler var. Evcil hayvanlarının bakımına vakit ayırabilirsin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay Çarşamba günü burç değiştireceği için de değişken enerjiler altında olabilirsin. Aşk hayatında aradığın uyumu yakalıyor olacaksın.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Evinle ilgili konuların öne çıktığı Çarşamba günü evini, yaşadığın alanı güzelleştirmek isteyebilirsin. Senin için önemli eril figürler ile aranda yoğun bir tartışma durumu söz konusu olabilir.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Sürpriz bir kısa seyahate çıkman gerekebilir. Aynı zamanda Çarşamba günü akşamı iki kişinin arasında arabuluculuk yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Eşinle arandaki bir tartışma farkına varmadan büyüyebilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Cüzdanınla ilgili meselelerin öne çıktığı Çarşamba günü boyunca güzellik ve cilt bakımı gibi alanlara para harcamak isteyebilirsin. Sabah saatlerinde önemli bir destek yakın çevrenden görebilirsin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Ay Çarşamba günü Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde bireysel konuların daha fazla öne çıkabilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Arka planda kalan işlerini halletmen adına uygun bir gündesin. Baban ya da eşinle aranda destek göreceğin önemli görüşmeler yaşanabilir. Merkür bugün senin burcuna geçiyor.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: İşinle ilgili projelerinin öne çıktığı çarşamba günü boyunca bir konuda karşılaşacağın engel can sıkıcı olabilir. Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler altında olabilirsin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Kariyerinle ilgili konularda önemli bir gelişme seni mutlu edebilir. Üst veya otorite figürlerinden birinden önemli bir destek görebilirsin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Eşinin ailesi ile ilgili konularda arayı bulmaya çalışacağın bir durum ortaya çıkabilir. Gece saatlerinde yapmak istediklerini gerçekleştirmek adına uygun enerjiler var.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Miras ya da nafaka benzeri bir konuda ortaya çıkacak bir gelişme moralini yükseltiyor. Partnerinle ilgili konulara daha fazla odaklanıyorsun.
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