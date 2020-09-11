11 Eylül Cuma Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 11 Eylül Cuma burç yorumları merak ediliyor. İşte 11 Eylül Cuma 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 11 Eylül Cuma 2020
11 Eylül Cuma günü burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları
11 Eylül 2020 Cuma burç yorumları merak ediliyor. İş, aşk ve aile hayatına dair her konuda bilgiye ulaşabileceğiniz günlük burç yorumları haberimizde.
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 11 Eylül 2020 Cuma günü saat 11.23'te Ay İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. Güneş Neptün karşıtlığının gerçekleşeceği bugün ilişkilerinde aşırı hassas olabilirsin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay’ın Yengeç burcuna geçeceği cuma günü yakın çevrenle ilişkilerin öne çıkıyor. Ailevi konularda önemli gelişmeler akşam saatlerinde söz konusu olabilir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Parasal konularda fazla tutucu davranabilirsin. Sabah saat 07:48 ile 11:23 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Fiziksel sağlığın ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Daha çok kendinle ilgili konuları yöneleceğin cuma günü hassas enerjiler altında olabilirsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Ay arka alanında ilerliyorken geçmişte kalan günlere olan özlemin artabilir. Duygusal açıdan hassas bir günündesin. Alınganlıkların artabilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Sosyal çevre ile ilişkilerinin sıcak bir şekilde seyredeceği gün içerisinde aşk hayatında gerçeklerden kaçmaya meyilli olabilirsin. Ayın burç değiştirmesinden ötürü değişken enerjiler altındasın.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Sosyal statünü ilgilendiren konularda önemli bir teklif alabilirsin. Ailevi konuları da çok fazla önemsediğin bir gündesin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Yurt dışı ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde enerjin hayli yerinde. Sportif faaliyetler açısından sabah saatlerini değerlendirebilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Miras veya benzeri bir konuda beklediğin bir haber gelebilir ve beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Hassas enerjilerin yüksek olduğu bugün bir erkekten alacağın haber seni sarsabilir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Cuma günü saat 11.23’te Ay karşıt burcun olan Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. İkili ilişkilerinde gerçeklerden kaçma eğilimi içinde olabilirsin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Günlük işlerinin öne çıktığı bugün evcil hayvanlarının bakımı ile ilgilenmen gerekebilir. Akşam saatlerinde harcamalarında aşırılıklara kaçabilirsin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Romantik ve hassas bir günündesin. Bilhassa aşk hayatın ile ilgili konularda karşı tarafı yanlış anlamaya müsait bir yapıda olman nedeniyle tatsızlıklar yaşanabilir.
İlgili Galeriler