11 Ekim Pazar Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ekim ayı burç yorumları

11 Ekim 2020 Pazar burç yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında ailevi konular ön plana çıkıyor. 11 Ekim Pazar günü Koç burcu güne endişeli başlayabilir, Yengeç burcunu ise sağlık problemleri bekliyor.

11 Ekim 2020 burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından her gün ilgiyle takip ediliyor. Günlük burç yorumları aşk, aile ve iş hayatı gibi birçok konuda yol gösteriyor. 11 Ekim Pazar günü Koç burcu güne endişeli başlayabilir, Yengeç burcunu ise sağlık problemleri bekliyor. Oğlak burcu ise ailevi tartışmalar yaşayabilir. İşte 11 Ekim Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 11 Ekim Pazar günü saat 03.24 sonrasında Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün ilk yarısında babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. İçgüdülerine güvenmen gereken bir gündesin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Gece saatlerinde Venüs ile Uranüs arasındaki üçgen açı beklenmedik bir teklif almana olanak sağlayabilir. Ancak günün geri kalanında kolay enerjiler yok.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Bu anlamda sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Çevrende kendini fazla abartan insanlar olabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay 11 Ekim Pazar günü saat 03.24 sonrasında Yengeç burcundan ayrılıp senin burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde istemediğin kişilerle görüşmek durumunda kalabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Sabah erken saatlerde patlayıcı, yüksek oktavlı enerjiler içinde olman mümkün. Dönülmez kararlar vermeden önce daha sakin durup düşünmelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal çevrenle birlikte olacağın bir gündesin. Günün ilk yarısında olayları abartmaya meyilli bir tavır takınacak olabilir veya çevrende bu tarz insanları görecek olabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Günün ilk yarısında hareket enerjin hayli aktif olabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Güneş’in yönetici gezegenin Jüpiter ile olan zorlayıcı açısı farkına varmadan fazla müsrif davranmana sebep olabilir. Harcamalarını dikkatli yönetmelisin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Günün ikinci yarısında kısıtlı bazı koşullar içinde kalmak ya da annenle aranda bir tartışma yaşanması olası gözüküyor. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde bir arkadaşının derdini gereğinden fazla sahiplenebilirsin. Günün ikinci yarısında daha çok kendi alanında kalmak sana iyi gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Gece saatlerinde partnerinle arandaki beklenmedik bir konuda konuşmalarınız ileriye dönük bir hal alabilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla önem vermen gereken günlerdesin.