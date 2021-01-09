10 Ocak Pazar Günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 10 Ocak Pazar 2021 tarihi için kaleme alındı. Ay tüm gün Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. Aynı zamanda Ay Balzamik fazında ilerlerken elimizdekileri bitirmeye çalışmakta yarar var. Sabah saatlerinde Merkür Satürn kavuşumunun etkin olmasıyla birlikte karamsar bir tavırda olabiliriz. Aynı zamanda işlerimizi planlarken de detaycı hareket ediyor olacağız. Ay saat 21.29 sonrasında boşlukta ilerliyor olacak. Boğaları planlı bir gün beklerken ikizleri zorunlu bir seçim bekliyor. İşte 10 Ocak 2021 burç yorumları...

10 OCAK 2021 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Pazar günü Ay tüm gün Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor olacak. Ay Balzamik fazında ilerlerken elindekileri bitirmeye çalışmanda yarar var.

10 OCAK 2021 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ortak kazanımlarında değişken durumlar söz konusu olabilir. Detaycı bir şekilde işlerini planlamak isteyeceğin bir gündesin.

10 OCAK 2021 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Günün ilk yarısında belirsiz durumlar içerisinde kalabilir, ikili ilişkilerinle ilgili bazı konularda seçim yapmakta zorlanabilirsin.

10 OCAK 2021 YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sağlığınla ilgili konulara önem göstermen gerekebilir. Ay Balzamik fazında haliyle yeni işlere girmemek gerektiğini vurguluyor.

10 OCAK 2021 ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde riskli konular ilgini çekebilir. Çocuklarınla birlikte olmaktan keyif alacağın bir zaman dilimindesin.

10 OCAK 2021 BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Ay saat 21.29 sonrasında boşlukta ilerliyor olacak.

10 OCAK 2021 TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Yakın yerlere seyahatlerinle ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir bugünlerde. Bir eğitimini tamamlamak isteyebilirsin.

10 OCAK 2021 AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Parasal kazanımlarınla ilgili değişken durumlar meydana gelebilir. Ay Balzamik fazda, elindekileri tamamlamaya odaklanmalısın.

10 OCAK 2021 YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sağlığınla ilgili konular bugünlerde seni zorlayabilir. Daha temkinli hareket etmelisin. Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak.

10 OCAK 2021 OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Rüyalarının dikkat çekeceği günlerdesin. Bu konularda fazla kafa yoruyor olman önüne yeni kapılar açabilir. Mistik yönü güçlü biri karşına çıkabilir.

10 OCAK 2021 KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Pazar günü boyunca hayır işleri yapmak sana kendini iyi hissettirebilir. Merkür Satürn kavuşumunun etkin olmasıyla birlikte karamsar tavırlarını bu sayede atabilirsin.

10 OCAK 2021 BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Annenle ilgili konulara odaklı olabilirsin. Aynı zamanda kariyerinle ilgili konularda detaylı planlar yapabilirsin.