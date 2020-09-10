10 Eylül 2020 Perşembe Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 10 Eylül 2020 Perşembe burç yorumları merak ediliyor. İşte 10 Eylül 2020 Perşembe 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 10 Eylül 2020 Perşembe 2020
Hayal kırıklığı yaşamamak için burçlara kulak verin! 10 Eylül 2020 burç yorumları
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 10 Eylül Perşembe günü Ay İkizler burcunda ilerliyor. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir. İkili ilişkilerinde zorlanabilirsin. Mars bugün burcunda retro hareketine başlıyor olacak.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Cüzdanını ilgilendiren meselelerde plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir. Mars’ın retro hareketi içsel anlamda seni zorlayabilir.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Arkadaşlarınla ilişkilerinde uyum sağlamakta zorlanabilirsin.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Yüksek eğitim alıyorsan bununla ilgili çalışmalar yapmak ve bilgi toplamak isteyebilirsin. Hayal kırıklıkları yaşamak istemiyorsan görüştüğün kişilerin güvenilir olup olmadığına dikkat etmelisin.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Perşembe günü boyunca grup çalışmaları içerisinde olabilirsin. Sabah saatlerinde içsel enerjindeki düşüklük seni zorlayabilir.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Ay’ın İkizler burcunda olacağı cuma günü boyunca meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin. Enerjinin düşük olduğunu düşünebilirsin. Ay Son dördün fazında ilerliyorken konuların netleşmesi söz konusu olacaktır.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla olan iletişimin ön plana çıkıyor. Alacağın haberlerin doğruluğundan emin olmalısın.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olacağın günlerdesin. Günün ilk yarısında içsel enerjin hayli aktif. Sportif aktiviteler için uygun bir gün sayılmaz. Ay Son dördün fazında aklına takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmen iyi olabilir.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Partnerinle aranda sular durgun gitmeyebilir. Gereksiz tartışmalar içerisinde olmaktan kaçınmalısın. Enerjinin düşük olduğu bugünü evde geçirerek değerlendirebilirsin.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Çalışma arkadaşların ile yoğun bir iletişim içerisinde olacağın bir Perşembe günü seni bekliyor. Sağlığınla ilgili konulara özen göstermelisin.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Çocuklarınla birlikte arkadaşça vakit geçirmek isteyebilirsin. Onların eğitimleri ile ilgili konulara zaman ayırmak önemli hale gelebilir. Ay Son dördün fazında aklına takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmen iyi olabilir.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Evinle ilgili konularda yoğun iletişim içerisinde olacağın bir gün. Ancak görüştüğün insanların doğruluğundan emin olmalısın.
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