10 Aralık Perşembe günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

10 Aralık 2020 burç yorumları parasal endişelere dikkat çekiyor. Ay'ın terazi burcunda ilerlediği bugünlerde bazı konularda aşırı tepki gösterebilirsiniz. Hukuksal konularla ilgilenen Kovaların parasal endişesi artabilir, Akrep burcu ise bugünlerde kıskançlıklara maruz kalabilir. Günlük burç yorumları hayatın her alanında bilgi veriyor. İşte 10 Aralık 2020 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

10 Aralık Perşembe günü Ay tüm gün Terazi burcunda ilerliyor olacak. Evliliğinle ilgili uyum yaratmak bugün senin için önemli hale gelebilir. Akşam saatlerine doğru belirli konularda sınırlandırılmak durumunda kalabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Çalışma hayatında pozitif gelişmeler var. Gün ortasında tartışmalara dikkat etmelisin. Parasal konularda endişelerin artabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Hobilerine vakit ayırmak perşembe günü sana iyi gelebilir. Akşam saatlerine doğru seni sınırlandıran durumlarla karşılaşabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bugün aile ilişkilerinde uyumlu enerjiler söz konusu olabilir. Gün ortasında olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin. Tepkilerini ayarlamakta zorlanabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde akrabalarınla aranda uzlaşı sağlaman gerekecek durumlar var. Senin işine müdahale etmek isteyenlerle aranda birtakım tartışmalar ya da zorlanmalar yaşayabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Parasal meselelerle ilgili konular önemli hale geliyor olacak. Sabah saatlerinde iletişim adına uygun olsa da içsel anlamda gerginliklerin olması önemli görüşmelerini ertelemen gerektiğini gösteriyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Gelişmeni sağlayacak birtakım konulara bugünlerde yoğun ilgi gösterebilirsin. Venüs ile Plüton arasındaki uyumlu açı ilişkilerinde ya hep ya hiç mantığıyla davranmana sebep olabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde çevrenin birtakım kıskançlıklarına maruz kalabilirsin. Günün ikinci yarısında senin için önemli bir kadının üzerindeki baskısını net bir şekilde hissedebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde hayır kurumlarında aktif rol almak isteğinde olabilirsin Gün ortasında olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin ya da böyle insanlar karşına çıkabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sorumluluklarının çok daha ön planda olacak olabilir. Akşam ise parasal konularda endişelerin artabilir. Ay Plüton karesinin etkisiyle akşam saatlerinde üzerinde yoğun bir baskı hissedecek olabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Hukuksal konular var gündeminde. Parasal konularda endişelerin artacağı akşam saatlerinde önemli kararlar almaman yerinde olacaktır.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ortak kazançların ile ilgili konularda adil davranman gereken durumlar var. Gün ortasında olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin.