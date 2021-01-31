1 Şubat Pazartesi Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

1-7 Şubat haftalık burç yorumları merak ediliyor. Şubat ayının ilk haftasına planlı başlayanlar haftalık burç yorumunu okuyor. Şubat ayının ilk haftasına Ay Başak burcunda giriyor olacağız. Hafta başında Ay küçülen Ay fazında. Dolunay sonrasında yaptıklarımızı sunmamız açısından güzel fırsatlar sunuyor bizlere. Boğalar ödemelerle başlayacak haftaya, Yengeçler yoğun ve enerjili bir hafta geçirecek. İşte 1-7 Şubat 2021 haftalık burç yorumları…

Pazartesi yoğun bir çalışma temposu bizleri bekliyor olacak. Ancak önemli görüşmelerimizi bugüne denk getirmemeniz yerinde olacaktır zira Güneş ile Mars arasındaki kare açı Pazartesi günü saat 13.33’te kesinleşecek ve kolaylıkla tartışmalar içerisine girebiliriz.

ÖNEMLİ KARARLAR İÇİN SEÇTİĞİNİZ GÜNE DİKKAT

Venüs Pazartesi günü Kova burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerde daha mantıklı kararlar alacağımız günlerdeyiz. Hafta ortasında Ay Son dördün fazında ilerliyorken aklınıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmeniz açısından iyi olabilir. Çarşamba günü Ay hem burç değiştiriyor olacak hem de ilişkiler açısından zorlayıcı enerjiler var.

Önemli kararlarınızı bugünlerde almamaya özen göstermeniz yerinde olacaktır. Cuma günü saat 12.20 ile 20.16 arasında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamak iyi olacaktır. Cuma günü Ay Yay burcuna geçiş yapacak. Cumartesi günü Venüs ile Satürn arasındaki kavuşum açısı ilişkilerde güven arayışını öne çıkartacak gözüküyor. Pazar günü Venüs Uranüs karesi ilişkilerde dengesizliklere neden olabilir. İşte kararlarınızı etkileyecek 1-7 Şubat 2021 burç yorumları...

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koçlar, Şubat ilk haftasına Ay Başak burcunda giriyor olacağız. Yoğun bir çalışma gününe başlıyor olacaksınız. Ancak önemli görüşmelerinizi bugüne denk getirmemeniz yerinde olacaktır zira Güneş ile Mars arasındaki kare açı pazartesi günü saat 13.33’te kesinleşecek ve kolaylıkla tartışmalar içerisine girebilirsiniz. Pazartesi günü Ay burç değiştirerek Terazi burcuna geçiş yapacak. Haftanın ilk iki gününde ikili ilişkileriniz ve sözleşmeleriniz önem kazanıyor olacak. Çarşamba günü Ay hem burç değiştiriyor olacak hem ikili ilişkiler açısından daha temkinli gidilmesi gereken enerjiler var. Cuma günü saat 12.20 ile 20.16 arasında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamak iyi olacaktır. Cuma günü saat 20.16’da Ay Yay burcuna geçiş yapacak. Cumartesi günü Venüs ile Satürn arasındaki kavuşum açısı ilişkilerde güven arayışını öne çıkartacak gözüküyor. Yeni haftanın hepinize bolluk, bereket ve güzellikler getirmesini dilerim.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğalar, 1-7 Şubat haftasına başlarken çocuklarınızla ilgili konular öne çıkıyor olacak. Onlarla ilgili konuları düzenlemek isteyebilirsiniz. Hafta ortasında Ay Son dördün fazında ilerliyorken aklınıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmeniz açısından iyi olabilir. Çarşamba günü Ay karşıt burcunuz olan Akrep burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerinizle ilgili gergin enerjiler güne hâkim olabilir. Ani kararlar vermekten uzak durmanız yerinde olacaktır. Cuma akşamı Ay Yay burcuna geçecek. Sportif faaliyetler adına Cuma günü uygun olabilir. Hafta sonu Ay burada ilerliyorken ödemelerinizle ilgili konularda partnerinizle görüşmeler içinde olabilirsiniz. Tüm işlerinizin yolunda gideceği harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler, Şubat ayının ilk haftasına evinizle ilgili konularda yoğun çalışmalar içerisinde olarak başlıyor olacaksınız. Güneş Mars kare açısının gerçekleşeceği pazartesi günü evinizle ilgili konularda görüştüğünüz kişilere dikkat etmelisiniz. Ailenizdeki otorite figürü kişilerle aranızda güç savaşları meydana gelebilir. Pazartesi günü öğleden sonra burç değiştiren Ay çocuklarınızla ilgili konulara odaklanmanızı sağlıyor olacak. Salı gününe önemli görüşmelerinizi sabah saatlerine alabilirsiniz ancak Çarşamba günü manipülatif durumlarla da karşılaşabilirsiniz, temkinli olmanızda yarar var. Hafta sonuna doğru işinizle ilgili yoğun enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Cuma akşamı Ay’ın karşıt burcunuza geçmesiyle birlikte ikili ilişkilerinizle ilgili durumlar öne çıkıyor olacak. Bilhassa ikili ilişkilerinizde güven arayışınız içerisinde olabilirsiniz. Güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, yılın ikinci ayına Ay Başak burcunda başlıyor olacağız. Haftanın ilk günü yakın çevre akrabalarınız ve kardeşlerinizle olan ilişkilerinize odaklı olacağınız bir zaman diliminde olacaksınız. Pazartesi günü Ay burç değiştirerek Terazi burcuna geçecek. Evinizle ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Ancak çarşamba günü yoğun ve gergin enerjiler var. Gün boyunca önemli kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Aynı zamanda bu hafta Ay Son dördün fazında ilerliyor. Haliyle önceden başlattığınız konuların netleşmesi söz konusu olacaktır. Hafta sonu Ay Yay burcunda varsa evcil hayvanlarınızın bakımları ile ilgilenebilirsiniz. Hepinize iyi haftalar dilerim.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar, şubat ayının ilk haftasına girişte parasal konularınızla ilgili olarak düzenlemeler içerisinde olmak isteyebilirsiniz. Pazartesi günü Venüs karşıt burcunuz olan Kova burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerinizle ilgili olarak güzel gelişmelerin olacağı bir zaman dilimine girmiş bulunuyorsunuz. Hafta ortasında Ay son dördün fazında ilerliyor olacak. Haliyle motivasyonunuzda yüksek olacak gözüküyor. Perşembe günü evinizle ilgili konular sizler için gerginlik ve stres yaratıcı etkiler getirebilir. Ebeveynlerinizle aranızda bir tartışmanın gereksiz büyüdüğüne şahit olabilirsiniz. Hafta sonu çocuklarla ilgili konulara odaklanıyor olacaksınız. Aynı zamanda sevdiğiniz hobilerinizle de ilgilenmek için güzel bir zaman diliminde olacaksınız. Hepinize güzelliklerle dolu bir hafta dilerim.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar, 1-7 Şubat haftasına Ay sizlerin burcunda başlıyor olacağız. Bireysel ve parasal konularınızla daha alakadar olacağınız bir süreçten geçiyor olacaksınız hafta başında. Pazartesi günü Güneş ile Mars arasındaki kare açının etkinleşmesiyle çalışma arkadaşlarınızdan bazılarıyla aranızda fikirsel ayrılıklar nedeniyle tartışmalar, agresyonlar yaşanabilir. Buna dikkat etmeniz iyi olacaktır. Hafta ortasında iletişim konularınız ön planda olacak gözüküyor. Merkür’ün retro olması nedeniyle iletişim konularında birtakım aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Perşembe günü yoğun etkiler var. Bilhassa yakın yerlere seyahatlerinizle ilgili gerginlik ve stres yaratabilecek durumlar söz konusu olabilir. Ani gerginlikler ortaya çıkabilir. Hafta sonu Ay Yay burcunda evinizle ilgili konulara odaklanacağınızı gösteriyor. Pazar günü Venüs Uranüs karesi etkinleşecek. İlişkilerinizle ilgili dengesiz durumlar meydana gelebilir. Hepinize güzel ve sağlıklı bir hafta dilerim.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler, Pazartesi günü saat 14.25’te Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Salı günü enerjileri uyumlu, önemli görüşmelerinizi bugüne denk getirebilirsiniz. Hafta ortasında parasal konularla ilgili uğraşlarınız öne çıkabilir. Perşembe günü Ay son dördün fazında ilerliyorken aklınıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmeniz iyi olabilir. Cuma günü kendinizle ilgili meselelerde ani kararlar almaktan uzak durmanızda yarar var. Hafta sonuna doğru partnerinizle olan iletişiminiz öne çıkıyor. Merkür retrosu devam ediyorken geçmişte bıraktığınız eski ilişkileriniz tekrar sizinle irtibat kurmak isteyebilir veyahut partnerinizle aranızda geçmişte bıraktığınız birtakım konular tekrar açılabilir. Pazar günü ilişkilerde ani gerginliklere dikkat etmenizde yarar var. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler, 1 Şubat haftasında Ay Başak burcunda haftaya başlıyor olacağız. Kariyerinizden elde edeceğiniz kazancınızla ilgili olarak belirli düzenlemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Hafta ortasında Ay Terazi burcunda ilerliyor olacak. Rüyalarınız öne çıkabilir. Pazartesi ve salı günü bir sağlık durumunuzla ilgili şifa getirebilecek bir tedaviye başlayabilirsiniz. Salı günü küçülen ay fazında ilerleyen Ay işlerinizle ilgili güzel sonuçlar almanı destekliyor olacak. Perşembe günü ani tartışmalara dikkat etmenizde yarar var. Hafta sonuna doğru parasal kazanımlarınızla ilgili konular öne çıkabilir. Aklınızdakileri yerine getirmek adına bilhassa Cumartesi günü uygun enerjiler var. Pazar günü yeni bir iş başlatmak adına uygun değil. Ay neredeyse tüm gün boşlukta ilerliyor olacak. Hepinize iyi haftalar dilerim.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar, 1 Şubat haftasına girişte kariyerinizle ilgili konularda önemli düzenlemeler içerisinde olmak isteyebilirsiniz. Yoğun bir hafta sizleri bekliyor. Pazartesi günü Ay burç değiştirerek Terazi burcuna geçiyor olacak. Hafta ortasında sosyal çevrenizle olan görüşmeleriniz hız kazanabilir. Perşembe günü gergin enerjiler var. Arkanızdan dönen işlerin teker teker önünüze düştüğüne şahit olabilirsiniz. Cuma günü saat 12.20 ile 20.16 arasında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamak iyi olacaktır. Cuma akşamı saat 20.16’da Ay sizin burcunuza geçecek. Hafta sonu çoğunlukla kendinize vakit ayırmak isteyebilir, kalmış işlerinizi toparlamak isteyebilirsiniz. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, Şubat ayının ilk haftasına Ay Başak burcunda giriyorsunuz. Uzak akrabalarınızla ilgili konularda yoğun uğraşlarınız söz konusu olabilir. Hızlı ve yoğun enerjiler hafta boyunca etkin olacak gözüküyor. Salı günü bir kadından alacağınız güzel bir destek sizleri mutlu ediyor olacak. Çarşamba günü özel ilişkilerinizde atışmalar yaşanabilir. Perşembe günü sosyal çevrenizdeki kişilerden alacağınız ani haberler gündeminizi değiştirebilir. Ani gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Hafta sonu geçmişte kalmış konularla ilgili görüşmeleriniz olabilir. Pazar günü kendi halinizde kalmak iyi gelebilir. Pazar gecesi saat 23.52’de Ay sizlerin burcuna geçiş yapacak. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar, şubat ayının ilk haftasında yoğun çalışma enerjileri içerisinde olabilirsiniz. Pazartesi günü Venüs sizin burcunuza geçiş yapacak. İlişkilerinizin daha öne çıkacağı bir sürece giriyorsunuz. Hafta ortasında Ay Akrep burcunda ilerliyorken kariyerinizle ilgili konuların netleşmesi söz konusu olabilir. Perşembe günü ani gerilimlere ve olayların gereğinden fazla abartılması durumlarına karşı dikkat etmeniz yerinde olacaktır. Olaylar siz farkına varmadan büyüyebilir. Hafta sonu sosyal çevre ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize odaklı olacaksınız. Aklınızdakileri tamamlamak adına Cumartesi günü harekete geçebilirsiniz. Hepinize güzel enerjilerin etkili olacağı güzel bir hafta dilerim.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar, 1-7 Şubat haftasında işleriniz yoğun ve hızlı ilerleyebilir. Önemli görüşmelerinizi salı gününe almanız doğru olacaktır. Hafta ortasında Ay Terazi burcunda ilerliyorken ortak paylaşımlarınız ve kredilerinizle ilgili konulara odaklı olarak hareket edebilirsiniz. İki kişi arasında arayı bulmanız gereken durumlar öne çıkabilir. Perşembe günü eşinizin yakın akrabaları ile aranızda hiç yoktan bir konu tartışmaya dönebilir. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Cuma günü saat 12.20 ile 20.16 arasında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamak iyi olacaktır. Hafta sonu Ay Yay burcunda ilerleyecek. Bilhassa pazar günü daha kendi halinizde kalmak ve kariyerinizle ilgili alanlarda çalışmalar yapmak açısından uygun olabilir. Hepinize güzel enerjilerin aktif olduğu bir hafta dilerim.

YENİ İŞLERİ BAŞLATMAMAMIZ GEREKEN ZAMANLAR

Aynı zamanda bu hafta işlerimizi planlarken aşağıdaki zamanlarda yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var. Çünkü Ay boşluktayken başlanılan işleri tamamlamak zordur. Bu sürelerde keyifli vakit geçirebilir veyahut daha önceden başlamış olduğunuz işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Şubat 2021 Ay boşlukta listesi

Ay'ın boşluğa girme zamanı Ay'ın boşluktan çıkma zamanı

01 Şubat 14.10 01 Şubat 14.25

03 Şubat 09.15 03 Şubat 17.14

05 Şubat 12.20 05 Şubat 20.16

07 Şubat 09.16 07 Şubat 23.52