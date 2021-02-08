09 Şubat Salı Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

9 Şubat 2021 burç yorumları 9 Şubat salı günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor. Kova burcunda gerçekleşecek olan Yeni ay öncesinde gökyüzünde yoğun enerjiler var. Balık burçları şanslı bir teklif alabilir, Yengeç burçları heyecanlı bir güne uyanabilir. Ay Mars üçgen açısının etkin olacağı sabah saatlerinde enerjimiz yerinde olacaktır. Saat 20.22 sonrasında Ay boşlukta olacak. Bu saat sonrasında yeni bir iş başlatmamamız iyi olacaktır. İşte 9 Şubat 2021 burç yorumları...

9 ŞUBAT KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

9 Şubat salı günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Kova burcunda gerçekleşecek olan Yeni ay öncesinde gökyüzünde yoğun enerjiler var. Saat 20.22 sonrasında Ay boşlukta olacak.

9 ŞUBAT BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay Mars üçgen açısının etkin olacağı sabah saatlerinde enerjin yerinde olacak. Eşinin kardeşleri ile ilgili bir konu çözüme kavuşuyor.

9 ŞUBAT İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ortak paylaşımlarınla ilgili konularda önemli düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Sabah saatlerinde motivasyonun yüksek gözüküyor.

9 ŞUBAT YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Gün boyunca heyecan verici gelişmeler arka arkaya gelebilir. Eşinle ilgili konulara odaklanıyorsun.

9 ŞUBAT ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

9 Şubat günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyorken günlük rutin işlerinle ilgili düzenlemeler yapmak adına destekleyici etkiler sunuyor olacak.

9 ŞUBAT BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Salı günü baban ya da bir büyüğün ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Çocuklarınla ilgili konulara odaklanıyor olacaksın.

9 ŞUBAT TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Ev, yuva, ailen ile ilgili konularda sürüncemede kalmış işlerin varsa önemli gelişmeler gün içinde yaşanabilir.

9 ŞUBAT AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sabah saatlerinde aradığın gücü kendinde bulacak, ne zamandır gerçekleştirmek istediğin bir konuyu halletmek üzere harekete geçiyor olacaksın.

9 ŞUBAT YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Günün büyük bölümünde sahip olduğun yeteneklerinle alakalı olarak önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Harekete geçmek adına doğru bir gündesin.

9 ŞUBAT OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Gece uyumakta güçlük çekebilir, yoğun enerjilerin etkisi altında kalabilirsin. Saat 20:22 sonrasında Ay boşlukta olacak. Bireysel konuların ön planda gözüküyor.

9 ŞUBAT KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

11 Şubat tarihinde senin burcunda meydana gelecek olan yeniay öncesinde yoğun enerjiler içindesin. Saat 20:22 sonrasında yeni bir iş başlatmamalısın.

9 ŞUBAT BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Şanslı bir teklif alabilir ve gece saatlerinde sevinebilirsin. Senin için otorite konumundaki bir kişiden destek görüyorsun.