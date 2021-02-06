07 Şubat Pazar Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

7 Şubat 2021 burç yorumları beklentileri ve planları değiştiriyor. 7 Şubat Pazar günü İkizler burcu moral bozucu konularla ilgilenebilir, Başak burçları ise aşk hayatında beklemediği bir durumla karşılaşabilir. Astrolog Ceylin Çelebi 7 Şubat 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumunu merak edenler için en çok merak edilenleri yazdı.

7 Şubat pazar günü Ay saat 23.52'ye kadar Yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Saat 23.52 sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Pazar günü Venüs Uranüs karesi ilişkilerde dengesizliklere neden olabilir. Görüştüğümüz kişilerin güvenilir olduğundan emin olmamız iyi olacaktır. Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde yaşayacağımız karşıtlıklar moral bozucu olabilir. Alacağımız haberler bugün yapmak istediğimiz bir şeyde bizi engelleyebilir. İşte 7 Şubat 2021 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

7 Şubat pazar günü Ay saat 23.52'ye kadar Yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Saat 23.52 sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Annenle ilgili konulara odaklanabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Pazar günü Venüs Uranüs karesi ilişkilerde dengesizliklere neden olabilir. Görüştüğün kişilerin güvenilir olduğundan emin olman iyi olacaktır.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde yaşayacağın karşıtlıklar moral bozucu olabilir. Ortaklaşa paylaşımların günün ikinci yarısında belirli düzenlemeler gerektirecek gözüküyor.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Pazar günü yeni bir iş başlatmak adına uygun değil. Ay neredeyse tüm gün boşlukta ilerliyor olacak. Gece saatlerinde eşinle olan ilişkin öne çıkıyor olacak.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Günlük işlerinin yoğunlaşacak olduğu pazar günü boyunca sağlığınla ilgili konulara da dikkat etmen gerekiyor. Dizlerinle ilgili rahatsızlıklar baş gösterebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Pazar günü boyunca sözlerine dikkat etmelisin. Birine açılmak istiyorsan bugün doğru gün olmayabilir. Aşk hayatında bir reddedilme durumu söz konusu olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Gün boyunca evinle ilgili düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Yapmak istediğin bir şey için engellenebilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ay Pazar gecesi Oğlak burcuna geçiş yapacak. Gün boyunca yeni bir iş başlatmak adına uygun değil. Ay neredeyse tüm gün boşlukta ilerliyor olacak.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Elinde kalan işleri tamamlamak adına pazar gününü değerlendirmelisin. Sağlığınla ilgili konulara odaklanıyorsun.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Arka planda kalmış konularınla ilgili belirli düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sağlığına dikkat etmelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Özel ilişkilerinde zıtlaşmalar sabah erken saatlerde söz konusu olabilir. Alacağın bir haber bugün seni yapmak istediğin bir konuda engelleyebilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Evinle ilgili harcamalar yapmak istiyorsan doğru bir gün olmayabilir zira estetik açıdan zevkli bir günde olmayabilirsin.