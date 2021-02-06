06 Şubat Cumartesi Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

6 Şubat 2021 günlük burç yorumları araştırılıyor. 6 Şubat 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu kimler için ne ifade ediyor? 6 Şubat Cumartesi günü Yengeç burçlarını sağlık konuları bekliyor, Balık burçları kariyerle ön plana çıkacak. İşte 6 Şubat 2021 burç yorumları...

6 Şubat Cumartesi günü Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Ay Satürn sekstil açısı nedeniyle sorumluluklarımızla ilgili olumlu enerjiler var. Venüs ile Satürn arasındaki kavuşum açısı ilişkilerde güven arayışını öne çıkartacak gözüküyor. Aynı zamanda özgürlüğümüzü daha fazla öne çıkarmak isteyebiliriz. İkili ilişkiler adına ılımlı enerjiler söz konusu olabilir.

6 ŞUBAT 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

6 Şubat cumartesi günü Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Ay Satürn sekstil açısı nedeniyle sorumluluklarınla ilgili olumlu enerjiler var.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Cumartesi günü Venüs ile Satürn arasındaki kavuşum açısı ilişkilerde güven arayışını öne çıkartacak gözüküyor. Aynı zamanda özgürlüğünü daha fazla öne çıkarmak isteyebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın tam karşıt burcunda ilerlediği bugün ikili ilişkilerin adına ılımlı enerjiler söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay gün içinde sağlığında ilgili konuları hassaslaştırıyor olacak. Bacaklarınla ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Akşam saatlerinde özel ilişkilerinde uyumu yakalıyor olacaksın.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Aşk hayatında özgürlük temaları çok daha fazla öne çıkıyor olacak. Kısıtlanmalara gelmekten hoşlanmayacağın bir zaman dilimindesin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ebeveynlerinle aranda uyumu sağlayacağın, pozitif enerjilerin söz konusu olduğu bir gün. Akşam geç vakitlerde olumlu ilişkilerde moralini yükseltiyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

İletişim konularına odaklanacak olduğun ve bilhassa kendini özgürce ifade etmek isteyeceğin bir zaman dilimindesin. Aşk hayatında olumlu enerjiler var.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ay tüm gün boyunca Yay burcunda ilerliyor. Parasal konularda kendi sözünün geçmesini istiyor olacaksın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Bireysel konularının öne çıkıyor olacağı cumartesi günü sağlığınla ilgili konulara odaklanabilirsin. Bir sağlık probleminle ilgili şifa bulabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Geri planda kalmış konular bugün sabahtan itibaren kafanı meşgul edebilir. Uyumlu enerjiler akşam saatlerine doğru özel ilişkilerine ışık tutuyor olacak.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sabah erken saatlerde Ay ile Satürn arasındaki uyumlu açının etkisi ile birlikte özel hayatın ve iş hayatın arasındaki hassas dengeyi ustalıkla sağlıyor olacaksın.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay'ın Yay burcunda ilerlediği cuma sabahı kariyerinle ilgili konularda özgürleşmek istediğin konular senin adına öne çıkıyor olacak. Ev ve iş arasında uyumu yakalaman zor değil.