05 Şubat Cuma Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

5 Şubat 2021 burç yorumlarında Akrepler beklediği maddi karşılığı alabilir, Yengeçler ise güne enerjiyle başlayabilir. Günlük burç yorumları iş, aşk, sağlık ve para konularında ipucu veriyor. Kimler haftayı güzel kapatacak, kimler hedeflerine ulaşacak? 5 Şubat 2021 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumu için araştırma yapanlara en güncel burç yorumlarını sizler için hazırladık.

5 ŞUBAT 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

5 Şubat 2021 Cuma günü Ay saat 20:16'da Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiş yapacak. Sabah saatleri iletişim adına gerginlikler söz konusu olabilir. Önemli görüşmelerimizi bugüne almamak iyi olacaktır. Cuma günü saat 12:20 ile 20:16 arasında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamak iyi olacaktır. Sportif aktiviteler adına destekleyici bir gün. Akşam saatlerinde içsel motivasyonumuz yükseliyor. İşte 5 Şubat 2021 burç yorumları...

5 ŞUBAT KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

5 Şubat 2021 Cuma günü Ay saat 20.16'da Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiş yapacak. Cuma günü saat 12.20 ile 20.16 arasında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saatler arasında yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.

5 ŞUBAT BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Etrafındaki insanların iletişim konusunda abartı durumları gün içinde seni rahatsız edecek boyutlara gelebilir. Akşam saatlerinde içsel motivasyonun yükseliyor.

5 ŞUBAT İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Akşam saatlerinde Ay karşıt burcuna geçiyor olacak. İkili ilişkilerindeki iletişimine dikkat etmelisin. Konuşmaların abartılı boyutlara ulaşabilir.

5 ŞUBAT YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Günlük rutin işlerine odaklanacağın Cuma günü boyunca arzu ettiğin enerjiyi kendinde buluyor olacaksın. Sportif aktiviteler adına destekleyici bir gün.

5 ŞUBAT ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Aşk hayatındaki yanılsamalar Cuma sabah saatlerinde kendini gösterebilir. Görüştüğün insanların doğruluğundan emin olmalısın. Hobilerine vakit ayırabilirsin.

5 ŞUBAT BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Evinle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Ne zamandır yapmak istediğin şeyler varsa arzu ettiğin enerjiyi kendinde buluyor olacaksın.

5 ŞUBAT TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Yakın çevrende seni kandırmaya çalışan insanlara çok dikkat etmen gereken bir gündesin. Saat 12.20 ile 20.16 arasında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saatler arasında yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.

5 ŞUBAT AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Enerjinin yüksek olacağı Cuma günü sahip olduğun yeteneklerini ortaya doğru şekilde koyabilir ve güzel geri dönüşleri maddi açıdan alabilirsin.

5 ŞUBAT YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay Cuma akşamı senin burcuna geçecek. Etrafında gelişen olaylar neticesinde fazla abartılı bir şekilde tepki gösterebilirsin.

5 ŞUBAT OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Arkandan dönen işlere dikkat etmelisin. Yakın çevrendeki birtakım insanlar seni kandırmaya çalışabilir. Bir sağlık problemin ile ilgili şifa bulabilirsin.

5 ŞUBAT KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Karşılıklı görüşmelerinde yanılgılar içerisinde olabilir ve planlarını bozmak durumunda kalabilirsin. Arkadaşlarınla ilişkilerin öne çıkıyor.

5 ŞUBAT BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Abartılı konuşmalarına dikkat etmen gereken bir gün. Bir söz vermeden önce iyi düşünmelisin. Zira daha sonradan zorlanabilirsin.